Une très belle update pour la dernière aventure des tisseurs, qui a profité pour accueillir plusieurs nouveautés particulièrement attendues. Ajout de nouveaux paramètres pour le mode photo, plein de correctifs, mais surtout le mode New Game + et son lot de nouveautés associées. Des cosmétiques sont eux aussi de la partie d’ailleurs. Plein de jolies choses donc, mais cette mise à jour a également amené un très énorme bug qui a permis à la communauté de découvrir un gros secret sur Marvel's Spider-Man 2.

Bientôt une grosse nouveauté pour Marvel's Spider-Man 2 ? L'étau se resserre !

Il y a des mois de cela maintenant, Insomniac Games s'était fait pirater. Un hack massif qui a bouleversé tout le monde et qui a laissé fuiter un nombre incroyable d’informations sur les prochains projets du studio. En tête, Marvel’s Wolverine, qui arrivera bien plus tard, mais aussi l’avenir de Marvel’s Spider-Man 2. À l'époque, il était notamment fait mention d’un DLC qui devait s’attarder sur un personnage important du Spiderverse : Beetle.

Et bien, c’est une fois encore ce mystérieux DLC qui refait surface aujourd’hui puisque des petits malins ont réussi à accéder à un menu de développement caché grâce à un tour de passe-passe rendu possible depuis la dernière mise à jour de Marvel's Spider-Man 2. En farfouillant les dossiers, ces derniers ont trouvé de nombreuses références à un DLC à venir et au personnage de Beetle qui serait par ailleurs ici la version la plus récente de l’héroïne. L’étau se resserre donc même si rien ne peut encore confirmer que le DLC débarquera bel et bien. Une chose est sûre, quelque chose était au moins prévu à ce sujet. L’avenir nous dira maintenant si ce DLC verra le jour ou non.

Janice Lincoln dans son costume de Beetle, la version la plus récente des comics ©Marvel

Attention à vos sauvegardes, vous pouvez tout perdre !

Pour l’heure, Insomniac Games demande aux joueurs de ne pas trop s’amuser avec cet exploit bug. Non seulement ce n’est pas génial pour le studio, mais en prime, cela pourrait abîmer vos sauvegardes voire même faire définitivement planter l'acquisition de trophées avec Marvel's Spider-Man 2. À vos risques et périls.

« Nous sommes conscients que la dernière mise à jour du jeu a peut-être autorisé par inadvertance l'accès à un menu de développement. Un correctif est en route. Notez que l'utilisation de ce menu pourrait corrompre vos sauvegardes et votre progression avec les trophées. Il n’y a aucun risque associé au fait de jouer au jeu comme prévu. » peut-on lire sur X. Un correctif est donc en chemin, mais en attendant, jouez donc normalement. Soyez sage.

Pour rappel, Marvel's Spider-Man 2 est exclusivement disponible sur PS5 depuis le 20 octobre 2023.