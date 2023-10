Marvel's Spider-Man 2 fait l'objet d'une attente palpable dans le monde du jeu vidéo. Cependant, il est bien connu que tous les joueurs ne souhaitent pas nécessairement le bien des autres. Des cas de spoilers, qu'ils soient intentionnels ou non, sont fréquents sur les réseaux sociaux ou différents forums, comme ce fut le cas par exemple à l'époque de Red Dead Redemption 2. C'est ce péril que le studio Insomniac souhaite vous aider à éviter.

Marvel's Spider-Man 2 : une histoire riche mais...

Alors que la sortie de Marvel's Spider-Man 2 approche à grands pas, Insomniac Games demeure particulièrement vigilant quant à la possibilité de fuites et spoilers en ligne. Bien qu'aucun spoiler majeur ou fuite n'ait été rapporté jusqu'à maintenant, le développeur appelle à une vigilance accrue au sein de la communauté des joueurs. Et c'est tout à fait compréhensible...

Dans un message publié sur Twitter, le studio affilié à PlayStation a mis en lumière les efforts importants déployés pour créer une histoire bourrée de surprises, affirmant :

Nous avons travaillé dur pour créer une histoire PLEINE de surprises.

En conséquence, l'équipe invite les joueurs à naviguer avec prudence sur le web et à être vigilants concernant le partage de spoilers. Sous le hashtag #BeGreaterTogether, le studio encourage chacun à maintenir l'aventure aussi surprenante que possible pour tous les joueurs.

Bien que l'appel d'Insomniac Games soit explicite et bienveillant, il faut reconnaître que la responsabilité de préserver les joueurs des spoilers incombe finalement à chaque individu. La prudence s'impose donc, surtout à l'approche de la date de lancement, fixée au 20 octobre (PS5). L’espoir persiste que les semaines à venir restent tranquilles, préservant ainsi les surprises et les rebondissements du jeu tant attendu. Cependant, il ne fait aucun doute que quelques individus mal intentionnés tenteront de gâcher l'expérience.

Il convient de souligner que dans une industrie où les spoilers pré-lancement, souvent dus à la vente anticipée de versions physiques, sont devenus monnaie courante, cette initiative d'Insomniac Games reflète un respect indéniable pour l'expérience de jeu souhaitée pour la communauté. Ce geste mérite d'être salué. Il faut dire que l'histoire est un peu le cœur de l'expérience

Un jeu qui promet du lourd

Les spoilers sont d'autant plus probables que les nouveautés en termes de scénario sont nombreuses. On note déjà deux nouveaux méchants tels que Venom et Kraven le Chasseur. Et l'on sait que l'histoire ambitionne de nous faire découvrir les facettes sombres de nos deux super-héros : Peter Parker et Miles Morales. Les possibilités narratives sont donc vastes et les surprises d'autant plus nombreuses. On imagine notamment au niveau des quêtes secondaires et divers embranchements de la trame principale.

De votre côté, que ferez-vous pour vous prémunir des spoilers et éviter de gâcher votre expérience de jeu ?