Depuis quelque temps déjà, les équipes d'Insomniac Games travaillent d'arrache-pied sur Marvel's Spider-Man 2. Mais un lancement d'une telle envergure n'est jamais simple et il est rare qu'il se déroule parfaitement. Face à cela, le studio souhaite vous mettre en garde.

Une mise en garde avant de jouer à Marvel's Spider-Man 2

Sur le compte officiel X (ex-Twitter) de Marvel's Spider-Man 2, un message détaillé a été posté pour s'assurer que les joueurs commencent l'aventure sans souci. Ce dernier insiste sur l'importance cruciale de télécharger le patch Version 1.001.002. Bien que le jeu soit intégralement jouable sur les versions physiques sans, cette mise à jour offre de nombreuses optimisations.

Le 20 octobre, vous vivrez enfin Marvel's Spider-Man 2 et nous sommes plus qu'excités ! Depuis la validation finale, notre équipe a apporté des améliorations notables à Marvel's #SpiderMan2PS5 que nous aimerions que vous découvriez dès le début. Le disque contient le jeu complet et est jouable du début à la fin sans mise à jour ni obligation d'être en ligne. Cependant, pour une meilleure expérience, nous recommandons vivement aux joueurs sur support physique/disque de télécharger la mise à jour Version 1.001.002 le jour du lancement - avant de vivre la mission d'ouverture du jeu pour la première fois.

Toutefois, cette recommandation ne s'adresse pas uniquement aux détenteurs de versions physiques. Le studio tient également à rassurer ceux qui possèdent ou posséderont Marvel's Spider-Man 2 en version numérique. Pour ces derniers, le processus est simplifié : il suffit de lancer et de profiter du jeu.

Version numérique - ne vous inquiétez pas, si vous préchargez la version numérique du jeu, vous obtiendrez la 1.001.002 en tant que version préchargée. Cette mise à jour apporte des finitions à la version de Marvel's Spider-Man 2 disponible sur disque, ce qui améliore les sections d'ouverture du jeu et comprend d'autres affinements généraux pour votre expérience Spidey, y compris des Options d'Accessibilité supplémentaires. Nous apprécions votre soutien et sommes impatients que vous découvriez par vous-même notre dernière aventure ! Merci, Insomniac Games MARVEL SPIDER-MAN 2.

Un beau lancement en prévision ?

Cela ne signifie pas que le jeu sera totalement exempt de bugs sur PS5, mais cela garantit une expérience optimale. Pour information, nous lui avons attribué un solide 8/10 sur Gameblog. Et nous n'avons détecté aucun problème majeur pouvant entraver la progression ou le plaisir du jeu. Les seules critiques portaient principalement sur l'intelligence artificielle et certaines activités annexes jugées répétitives.

Nous avons donc affaire à un excellent jeu proposant : une ville de New York nettement plus étendue, agrémentée de nouveaux quartiers à explorer. Il offre également une histoire inédite qui introduit des antagonistes comme Kraven le Chasseur ou encore Vénom. Un programme que les fans ne peuvent qu'apprécier. Enfin, le gameplay s'est intensifié : les combats sont plus acrobatiques et les déplacements, plus rapides et spectaculaires. Bien plus que dans Marvel's Spider-Man.