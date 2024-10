Marvel'S Spider-Man 2 s'est fendu d'une nouvelle qui souffle le chaud et le froid, et c'est malheureusement le froid qui l'a emporté auprès des joueurs.

Un an presque tout pile après sa sortie en exclusivité sur PS5, Marvel's Spider-Man 2 refait parler de lui avec une annonce au goût doux-amer pour une large majorité des joueurs. Peter Parker et Miles Morales vont bientôt reprendre du service, mais malheureusement pas de la manière que les fans auraient aimé...

Nouvelles douces-amères pour Marvel's Spider-Man 2

L'année dernière, Marvel's Spider-Man 2 nous laissait sur un final épique, à la hauteur d'une histoire plaisante à suivre. Comme sur le premier opus, les fans espéraient avoir droit à des DLC remettant les Tisseurs au travail contre d'autres super-vilains iconiques du SpiderVerse. Un hack massif chez Insomniac nous avait d'ailleurs fait miroiter la chose pour sa suite, avec notamment la présence de Janice Lincoln dans le costume de Beetle. Il était a priori question d'au moins trois DLC ou extensions pour le véritable carton qu'a été ce second opus centré sur nos deux chers hommes araignées, en dépit de son caractère exclusif à la PS5.

Avance rapide jusqu'à tout récemment, où nous apprenons qu'il n'en sera finalement rien, au grand dam des joueurs. Dans un récent article de blog, PlayStation et Insomniac ont annoncé l'arrivée prochaine d'un portage PC de Marvel's Spider-Man 2, deux ans après celui du premier opus. Développé encore par Nixxes, celui-ci supportera toutes les joyeusetés des jeux PC modernes (ray tracing amélioré, support des écrans ultra-larges, etc). Il arrivera le 30 janvier 2025 avec deux éditions : la standard avec quelques goodies, et la Deluxe avec encore d'autres contenus bonus.

Bien malheureusement, l'annonce de la version PC de Marvel's Spider-Man 2 s'accompagne d'une triste nouvelle pour les joueuses et joueurs PS5 : « Bien que nous n'ayons pas prévu de contenu d'histoire supplémentaire pour Marvel's Spider-Man 2, nous sommes ravis d'apporter tout notre contenu post-lancement précédemment publié à la version PC, y compris le New Game +, les nouvelles combinaisons et variantes de couleurs, les fonctionnalités du mode photo et plus ». Sauf revirement de situation, pas de nouvelles aventures pour Peter Parker et Miles Morals avant donc un éventuel spin-off centré sur Venom ou un Marvel's Spider-Man 3 qui est probablement encore bien lointain.

Source : PlayStation.Blog