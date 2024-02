La prochaine mise à jour majeure de Marvel's Spider-Man 2 suscite une grande attente. Principalement en raison de l'ajout du très attendu mode New Game Plus et d'un cycle jour/nuit qui promet d'apporter une immersion supplémentaire au jeu d'aventure. Malheureusement, ces fonctionnalités ont été repoussées à plusieurs reprises. Insomniac a donc partagé des informations officielles via son compte Twitter.

Marvel's Spider-Man 2, à quand la mise à jour ?

Insomniac Games, le développeur derrière Marvel’s Spider-Man 2, a récemment fait savoir que des informations supplémentaires sur le mode New Game Plus du jeu seraient partagées prochainement. On peut trouver l'information directement sur Twitter. C'est donc tout à fait officiel :

Notre équipe y travaille encore. Nous serons ravis de vous communiquer de plus amples informations dès que nous le pourrons.

Pour rappel, comme nous l'avons expliqué hier dans notre article sur le harcèlement subi par le studio, le retard est principalement dû au piratage massif qui a eu lieu en décembre dernier. Ce piratage, en plus de divulguer du contenu inédit sur Marvel's Wolverine, a également exposé de nombreuses informations confidentielles sur les données personnelles de certains développeurs. Notamment des documents d'identité. Dans de telles conditions, il est compréhensible que la priorité ait été donnée à l'évaluation et à la résolution de ces problèmes. Rendant le patch pour Marvel's Spider-Man 2 totalement secondaire.

Quoi qu'il en soit, la promesse de nouvelles informations sur le mode NG+ renforce l'attente autour du jeu. Cela témoigne aussi de l'engagement continu d'Insomniac Games envers sa communauté. Les joueurs sont désormais impatients de découvrir comment ce mode enrichira leur expérience de jeu. Offrant potentiellement de nouvelles façons de parcourir l'immense terrain de jeu.

En décembre nous pouvions lire ce message de la part des développeurs de Marvel's Spider-Man 2 :