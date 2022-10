Marvel's Midnight Suns est un XCOM-like par le studio Firaxis Games (celui là même qui est derrière la célèbre saga XCOM). Et pour le moment les personnages phares de l'univers Marvel sont confirmé comme :

Blade

Captain America

Captain Marvel

Doctor Strange

Ghost Rider

Iron Man

Magik

Nico Minoru

Scarlet Witch

Spider-Man

Wolverine

Sauf que surprise, un méchant vient de s'ajouter dans la liste et non des moindres, puisqu'il s'agit tout simplement de... Venom ! Firaxis frappe donc très fort avec un méchant ultra apprécié (et innatendu) par les fans.

Venom à la rescousse de Marvel's Midnight Suns

Et quand un joueur explique qu'il croyait que le jeu allait inclure uniquement des super-héros, le compte Twitter du jeu Marvel's Midnight Suns a répondu :

Le méchant et le héros sont des termes si restrictifs

Une excellente nouvelle pour Marvel's Midnight Suns quand on sait toutes les possibilités et opportunités que représentent l'usage du symbiote. Etant donné que le titre va beaucoup jouer sur la coopération des pouvoirs entre les personnages, on peut très bien imaginer Venom venir prendre possession de Spider-Man et pourquoi pas Wolverine.

Ce titre devrait permettre de créer des relations d'amitiés entre les légendes de Marvel parmi les Avengers, les X-Men, les Runaways et bien plus. Comme dans XCOM il sera possible avant chaque mission de décider de quel personnage va vous accompagner sachant que les relations entre les héros vont avoir un impact sur le gameplay. À savoir que deux super-héros qui ne s'apprécient pas seront moins efficaces en combat.

Pour rappel, Midnight Suns est prévu pour le 2 décembre 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.