Avant de voir Doctor Strange, Iron Man et Captain America ainsi que tous les autres super-héros à l'œuvre dans Marvel's Midnight Suns, il va falloir être patient ! 2K Games a encore décalé la sortie de quelques mois sur nouvelle génération et PC. Quant aux versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch, c'est pire...

Dans un communiqué, le studio Firaxis (XCOM, Civilization VI) fait part du nouveau retard de Marvel's Midnight Suns. Une décision inévitable pour s'assurer de fournir « la meilleure expérience possible aux fans ». Et ça passe donc par un report de quelques mois si tout va bien.

Les équipes prévoient d'avoir fini pour cette année fiscale, ce qui donnerait une sortie d'ici mars 2023... sur PS5, Xbox Series X|S et PC uniquement. Les versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch, elles, seront disponibles à une « date ultérieure ».

Nous avons une mise à jour importante à partager concernant notre date de lancement pour Marvel's Midnight Suns. Après discussion avec l'équipe, nous avons pris la décision de repousser la date de sortie du jeu afin de nous assurer d'offrir la meilleure expérience possible à nos fans. Nous le lancerons plus tard durant cette année fiscale sur PC, Xbox Series X|S et PS5, et les versions Xbox One, PS4 et Nintendo Switch à une date ultérieure.

Nous savons que nos fans ont hâte d'y jouer et nous mettrons à profit ce temps supplémentaire pour nous assurer d'offrir la meilleure expérience possible pour tout le monde. Midnight Suns est de loin le plus gros jeu que nous ayons jamais créé et nous apprécions énormément tout le soutien témoigné par les joueurs au fil des années.