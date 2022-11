Marvel’s Midnight Suns continue sur sa lancée de communication avec l'approche de la sortie et cette fois on a le droit à une jolie vidéo sur la base de nos super-héros.

XCOM-like oblige, le jeu Marvel’s Midnight Suns qui est lui aussi développé par le studio Firaxis va proposer un système de Hub/QG/Base dans lequel nos personnages vont devoir préparer les différentes missions et améliorer les équipements. Il s'agit de LA zone obligatoire, là où l'on va passer beaucoup de temps pour organiser au mieux notre équipe de super-héros.

Du XCOM dans votre Marvel’s Midnight Suns

Dans Midnight Suns, votre base porte le nom de Abbaye, une ancienne forteresse relocalisée dans une poche dimensionnelle sur les falaises de Salem, dans le Massachusetts (merci Docteur Strange). Vous pouvez en voir plus dans la vidéo ci-dessus. C'est le quartier général des Midnight Suns, ainsi que de base opérationnelle, où l'on va pouvoir décrypter les informations et faire de l'analyse d'artefacts. C'est exactement le même principe que dans un certain XCOM 2. Etrangement si le jeu est un titre tactique avec une vue du dessus pour le combat, les phases dans cette zone sont à la troisième personne et avec votre personnage uniquement. Car oui, le titre vous laissera la possibilité de créer votre super-héros, qu'il va falloir gérer en plus de têtes connues comme Docteur Strange, Iron Man, Spider-man, Wolverine ou encore Ghost Rider ou Blade.

Marvel’s Midnight Suns est toujours programmé pour le 2 décembre 2022 sur PC, PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.