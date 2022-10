La très curieuse série Marvel Zombies dont on a pu connaitre l'existence en novembre 2021 refait succinctement parler d'elle aujourd'hui.

En novembre 2021 nous avons eu le droit à une annonce rapide pour la série Marvel Zombie. Globalement il s'agit d'une série d'animation dans laquelle l'univers Marvel est transformé à la sauce mort vivant. La série devrait voir des personnages comme Yelena Belova, Katy Chen, Kate Bishop, Jimmy Woo, Death Dealer, Shang-Chi et Miss Marvel créer une équipe pour combattre des héros dans des versions alternatives zombies.

Marvel à la sauce The Walking Dead avec Marvel Zombies

Dans une image en fuite en juillet 2022 nous avions pu découvrir l'ambiance de la série Marvel Zombies :

Un concept art pour Marvel Zombies

On peut y voir des personnages comme Captain America, la Sorcière Rouge ou encore Hawkeye en version zombie, ce qui laisse présager d'une atmosphère particulièrement morbide pour ce nouveau show Disney+. Une série qui ne devrait pas durer très longtemps puisque l'on peut apprendre que Marvel Zombies n'aura que 4 épisodes.

L'information vient en fait directement du producteur de la série alias Zeb Wells qui a révélé cela lors d'une petite interview avec le site Comicbook :

Oui c'est quatre épisode mais c'est vraiment cool !

Ce qui ferait de Marvel Zombie la série la plus courte de Marvel. Nous ne sommes évidemment pas à l'abri d'une belle surprise avec des épisodes très longs mais le producteur est resté muet à ce propos. C'est en tout cas une grosse différence avec Daredevil : Born Again qui doit sortir en 2024 et qui doit comporter... 18 épisodes.