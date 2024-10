Le jeu Marvel’s Wolverine, développé par Insomniac Games, est sans conteste l’un des titres les plus attendus par les fans de super-héros. Depuis son annonce, l’excitation n’a cessé de grandir, et chaque petite info devient un événement. Pourtant, après plusieurs mois de silence radio, les joueurs commencent à s'impatienter. C'est d'autant plus vrai que les dernières informations importantes provenaient de leaks sérieux

Marvel's Wolverine a peut être une bonne nouvelle pour vous

Mais bonne nouvelle pour les fans ! Il se pourrait bien que l’on ait bientôt droit à un nouvel aperçu du jeu Marvel’s Wolverine. D’après une rumeur lancée par le leaker Kurakasis, Sony et Insomniac seraient sur le point de révéler du contenu inédit sur le jeu avant la fin de l’année. Parfait pour clore l'année 2024 ?

« Selon mes infos, il semble que Sony se prépare à dévoiler du nouveau sur Marvel’s Wolverine, je ne peux pas dire exactement quand, mais à mon avis, ce sera cette année. Peut-être lors des Game Awards ou pendant un événement secret encore non annoncé. »

Pour l’instant, aucune confirmation officielle de PlayStation ou d'Insomniac n’a été donnée à ce sujet. Il est important de prendre cette information avec précaution. Tant qu’une annonce n’aura pas été faite, mieux vaut ne pas se faire de faux espoirs. Nous devons attendre une confirmation claire avant de considérer ces rumeurs comme certaines.

Cela fait déjà un moment que PlayStation et Insomniac n’ont pas donné de nouvelles sur Marvel’s Wolverine. La dernière grosse info remonte à un leak massive en fin 2023 et début 2024, révélant quelques détails sur les mécaniques de gameplay. Depuis, c’est le silence radio. Cette absence de communication officielle pousse les fans à spéculer sur l’avancement du développement et les surprises que le jeu pourrait réserver. Un leak comme on a pu vivre fin 2023 est un traumatisme pour une équipe de développement.

Pour le moment, il n’y a toujours aucune date de sortie officielle pour Marvel’s Wolverine. Selon une rumeur de 2023, le jeu ne sortirait pas avant 2025. De plus, il semblerait que ce titre adopte un ton plus sombre et violent que les autres jeux du studio. Une direction qui semble correspondre parfaitement à la personnalité brute et impitoyable du personnage de Wolverine.

Source : Kurakasis