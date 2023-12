Décidément, Insomniac n'a vraiment pas de chance. Le studio derrière Marvel’s Spider-Man 2 est depuis peu victime de leaks massifs suite à une grave intrusion dans ses systèmes. Des voleurs n'ont rien eu de mieux à faire que d'extirper une quantité astronomique d'informations des serveurs du studio comprenant des infos personnelles sur les employés actuels (et anciens) de l'entreprise ainsi qu'une quantité folle de dossier sur les coulisse. Et c'est sans compter les nombreux documents concernant le prochain Marvel’s Wolverine, AAA ultra attendu se déroulant dans le même univers que Spider-Man. Après avoir mis les informations volées aux enchères, les voleurs ont finalement décidé de balancer des leaks par paquets de 10 sur internet. Une sale affaire pour Insomniac, mais l'occasion pour les curieux de remarquer une chose : le jeu s’annonce ultra prometteur.

Des leaks de Marvel’s Wolverine, Attention Spoiler !

Inutile de vous dire donc que la toile est actuellement bourrée de spoilers. Deux grosses séquences de gameplay datées de 2021 et 2022 ont notamment fuité dévoilant quelques tronçons du jeu, et beaucoup de concepts. Une phase d'investigation rappelant un peu ce que Batman Arkham proposait à son époque (une excellente chose) ou encore des combats et des vidéos d'animations dévoilant une nouvelle fois qu'Insomniac sait ce qu'il fait. On le savait depuis Marvel's Spider-Man, les jeux de super-héros, c'est clairement le truc du studio.

Marvel's Wolverine devrait suivre cette voie avec une mise en scène aux petits oignons et orientée blockbuster. En témoigne justement une séquence haletante et explosive apparue ici en tant que concept dans ces leaks du gameplay. Ultra prometteur, c’est clairement le mot. C’est aussi ce que l’on pensera en voyant avec quelle aisance Wolverine se défait de ses ennemis en les tranchant et en les amputant avec une certaine grâce et surtout beaucoup de brutalité. Le changement de ton semble bel et bien présent, reste maintenant à voir jusqu’où ça ira.

L'un des concept arts mettant en scène Wolverine et Jean Grey face à Mister Sinister.

Un casting de roi pour le prochain gros jeu Marvel d'Insomniac ?

En plus des deux vidéos de gameplay, une partie du casting de Marvel's Wolverine aurait d'ores et déjà fuité et ça annonce ici du très, très lourd. Déjà parce qu'il y aurait visiblement énormément de personnages issus de l'univers Marvel et des X-Men. Certains très connus des fans, et donc peu surprenants comme Jean Grey, Dent de Sabre ou encore Mystique. Mais aussi d'autres un peu moins connus comme Leech, Sasquatch ou encore Omega Red. La liste est longue et celle de leur interprète également. Certains grands noms auraient ainsi été donnés comme Troy Baker, Debra Wilson, Kelly Hu ou encore Liam McIntyre pour ne citer qu'eux. Là encore, ça semble très plausible, mais les choses pourraient également avoir changé depuis. On attendra donc une officialisation du côté d’Insomniac.

L'intégralité du casting connu à ce jour :

Liam McIntyre en Wolverine

Troy Baker en Mister Sinister

Kirzia Bajos en Jean Grey

Brett Gipson en Sabetooth (Dent de Sabre)

Nicole Pacent en Mystique

Jeff Nordling en Sasquatch

Jolean Kim en Lady Deathstryke

Jonathan Toshiobu Tanigaki en Sunfire

Raphael Korkhill en Omega Red

Debra Wilson en Callisto

Kelly Hu en Tyger Tiger

Pragathi Guruprasad en Davina

Noga Wind en Leech

Un autre concept art avec Mystique cette fois.

Beaucoup de leaks et des informations à gogo que l'on prendra tout de même avec des pincettes. Comme pour GTA 6 à l'époque, la plupart des leaks ici présents sont des concepts, des bouts de gameplay pas terminés ou des essais. La plupart des éléments qui ont été jetés sur le Net datent d'il y a un ou deux ans au bas mot. Beaucoup de choses ont dû changer depuis. Même si l'on se doute qu'il y a certainement une part de vérité là-dedans, on attendra que le studio nous confirme de lui-même ce que son jeu a dans le ventre. En tout cas, une chose est sûre, Marvel’s Wolverine devrait faire sensation. Pour l'heure, on vous laisse avec la seule vidéo officielle actuellement, sa première bande-annonce dont les concept ont eux aussi leaké d'ailleurs.