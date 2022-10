L'éditeur Electronic Arts vient donc de signer un contrat avec Disney Marvel pour le développement de 3 jeux vidéo dont l'un que l'on connait déjà puisqu'il ne s'agit rien de plus que du très attendu titre Iron Man. On vous en parle d'ailleurs au sein de cette news.

Marvel chez EA pour au moins 3 jeux

Voici donc l'annonce sur le compte Twitter officiel Marvel :

Nous sommes ravis d'annoncer une collaboration multi-titres entre

Marvel

et

@EA

pour développer des jeux d'action-aventure pour consoles et PC ! Chaque jeu sera également une histoire originale se déroulant dans l'univers Marvel.

Nous avons donc deux informations en une à savoir que plusieurs jeux sont en développement chez EA et qu'il s'agit de jeux originaux et non des adaptations. Le chiffre de 3 jeux provient d'une information du très sérieux journal Bloomberg :

Brève incursion dans le monde du jeu : Electronic Arts a conclu un accord avec Marvel pour créer trois jeux vidéo basés sur des personnages de bandes dessinées.

Nous avons donc un jeu Iron Man. Sur qui ou quoi va se porter les deux autres ? On sait qu'un titre Wolverine se prépare chez Insomniac on peut donc légitimement penser que chez EA il ne devrait pas s'agir d'un jeu vidéo qui tourne autours des X-Men. Idem pour Spider-man. Nous avons déjà eu un jeu Avengers il y a peu de temps, un jeu Black Panther est déjà en route... On peut imaginer un jeu à propos de Daredevil qui semble très apprécie des fans ou pourquoi pas quelque chose sur Docteur Strange.

Quoi qu'il arrive et même si EA peut réserver de très bonnes surprises on est toujours un peu inquiet sur l'avenir que peut réserver un jeu Marvel à la sauce "service". Nous verrons bien...

Que est votre pronostique pour les jeux EA Marvel à venir ? Quel personnage aimeriez-vous voir dans un jeu vidéo et surtout quel type de jeu pourrait vous intéresser ?