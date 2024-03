Un jour à peine après le leak du très prometteur jeu multi façon Marvel's Spider-Man, les fans ont élevé la voix. Une belle preuve d'engagement et de soutien envers Insomniac Games.

Tels les citoyens new-yorkais pour soutenir le Tisseur, les fans des jeux Marvel's Spider-Man se sont manifestés. Une pétition a ainsi été lancée pour tenter de sauver The Great Web. Un jeu multi qui semblait si prometteur, mais fort malheureusement annulé.

L'annulation du jeu multi Marvel's Spider-Man fait polémique

Suite au terrible hack à l'encontre d'Insomniac Games, un projet de jeu multi dans l'univers Marvel's Spider-Man avait été découvert. Baptisé The Great Web, celui-ci ne devait jamais voir la lumière du jour. Pourtant, une bande-annonce extrêmement prometteuse a hier leaké sur la Toile. Alors que nous écrivions ces lignes, un second trailer a été mis en circulation. Avec ces deux trailers, on pouvait constater un potentiel énorme pour ce projet malheureusement annulé. Les fans n'ont en tout cas pas manqué l'occasion d'exprimer leur profond engouement pour ce dernier.

Très rapidement, un énorme mouvement s'est formé pour venir en soutien au projet et à Insomniac Games. Une pétition sur Change.org a ainsi été lancée. Ce n'est d'ailleurs pas la seule plateforme sur laquelle les fans se sont manifestés. Sur X (anciennement Twitter), de nombreux messages appellent Sony et Insomniac Games à reconsidérer cette décision. Dans un climat où les projets prometteurs tombent comme des mouches, un tel engagement des fans est assez rare.

Un soutien suffisant pour sauver New York ?

Parmi les fans les plus vocaux, nous avons Henry Hughes, à l'origine de la pétition. Dans celle-ci, il se dit « absolument choqué » qu'un jeu multi au si grand potentiel ait été tué dans l'œuf. Il voulait ainsi montrer à sa façon son « soutien et amour aux développeurs ». Il n'est visiblement pas le seul, puisque près de 1 500 personnes ont pour l'heure apposé leur signature à la pétition.

Une telle manifestation de sympathie envers Insomniac Games est en tout cas révélatrice et touchante. Est-ce que cela suffira à convaincre PlayStation de revoir sa copie ? Cela paraît malheureusement très improbable. Cependant, l'espoir fait vivre, surtout compte tenu de l'énorme succès de Marvel's Spider-Man 2, ainsi que de l'énorme communauté de fans autour du super-héros iconique. Et puis, ne dit-on pas que « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » ?