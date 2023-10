Marvel's Spider-Man 2, le célèbre jeu de super-héros en monde ouvert, semble avoir subi des modifications dans sa version destinée à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Notamment avec la suppression des éléments LGBTQ+ de son contenu. Bien qu'une adaptation ait été réalisée pour intégrer un doublage en arabe, des ajustements ont été nécessaires pour éliminer des "éléments problématiques".

Marvel's Spider-Man 2 ce censure

La version du Moyen-Orient du jeu, récemment sortie, a suscité des interrogations sur des modifications potentielles. Comme c'est le cas avec le personnage de Black Cat qui pourrait ne plus être dépeint comme bisexuel. Auparavant, il avait été confirmé que Marvel's Spider-Man 2 comportait des éléments LGBTQ+ qui devaient être modifiés avant que le jeu ne puisse être autorisé à la vente dans la région, retardant ainsi sa sortie.

Les joueurs ont dû attendre plus longtemps que prévu pour mettre la main sur le jeu, mais maintenant que Marvel's Spider-Man 2 est enfin disponible au Moyen-Orient, les changements apportés au contenu original sont devenus évidents. Outre le retrait des drapeaux LGBTQ+, une mission secondaire impliquant un couple gay a été modifiée. Dans la version de ces deux pays, les deux personnages ne sont en fait plus en relation amoureuse. Malin.

Alors que les joueurs en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis commencent à partager leurs observations sur les réseaux sociaux, il est probable que d'autres modifications soient mises en lumière dans les prochains jours. Une question majeure reste en suspens : Black Cat est-elle toujours bisexuelle dans cette version du jeu ?

De la censure un peu partout

Il sera fascinant d'observer la réaction de la communauté face à cette censure. D'autant plus que Marvel's Spider-Man 2 est un jeu qui valorise l'inclusivité et la représentation des minorités, comme en témoigne l'un de ses principaux personnages, Morales. Cette controverse s'ajoute à d'autres soucis récents rencontrés par le jeu, comme une erreur concernant un drapeau cubain dans l'appartement de Miles. Le tout a rapidement été résolue par Insomniac. Il est difficile de déterminer jusqu'à quel point les développeurs peuvent contrôler la censure du jeu dans différents pays, une question complexe qui mérite d'être débattue.

Ce n’est certainement pas la première fois qu’un jeu vidéo subit la censure au Moyen-Orient. Cela a également été le cas pour certaines scènes de The Last of Us Part 2. Plus généralement, la pop culture est fréquemment victime de la censure. On peut citer le dernier exemple en date avec Barbie. Le film fut autorisé de manière surprenante dans certaines contrées, mais totalement interdit dans d’autres, comme au Koweït.