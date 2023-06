Lors du PlayStation Showcase de la fin du mois de mai, Marvel's Spider-Man 2 s'est enfin dévoilé dans une longue séquence de gameplay. Les fans attendaient cela depuis presque deux ans et visiblement, ils n'ont pas été déçus. Peter Parker et Miles Morales semblent en très grande forme et tant mieux, car de nouveaux ennemis menacent la paix que les deux super-héros font tout pour sauvegarder à New York. Celui mis en valeur dans le trailer se nomme Kraven le Chasseur, mais un autre personnage passé quasiment inaperçu se cache dans la bande-annonce diffusée lors de la conférence de Sony.

Un personnage bien connu de retour dans Marvel's Spider-Man 2

Dans le trailer de présentation du personnage de Kraven, on découvre le méchant accompagné de ses chasseurs en pleine traque en forêt. En fin de vidéo, il consulte une tablette sur laquelle apparaissent plusieurs visages bien connus, notamment ceux de Peter Parker et Miles Morales. Même si on ne le voit que très brièvement, un autre personnage important du premier jeu Spider-Man est aussi visible pendant une fraction de seconde : Wraith. Ce nom ne vous dit rien ? En réalité, il s'agit d'un anti-héros derrière lequel se cache Yuri Watanabe, l'agente du NYPD rencontrée par Peter Parker dans le premier opus. Dans le DLC « La Ville qui ne dort jamais », on découvre pour la première fois le côté sombre de Yuri et les événements tragiques qui la mèneront à prendre l'identité de Wraith. En effet, dans ce contenu additionnel, Hammerhead élimine quasiment l'intégralité de l'équipe qu'elle dirigeait durant un assaut sur sa base. Un petit indice qui semble confirmer que le personnage sera bien présent dans Marvel's Spider-Man 2.

Le Symbiote au cœur de l'histoire et des combats

Même si des millions de fans connaissent sur le bout des doigts l'univers de l'Homme araignée, Marvel's Spider-Man 2 compte bien surprendre les joueurs. Notamment grâce au Symbiote, un costume porté par Peter Parker qui aura un impact direct sur les combats, mais également sur les alliés qui gravitent autour de lui. Nul doute que nous aurons le droit à des situations très explosives entre Peter Parker et Miles Morales... Depuis le Summer Game Fest 2023, on sait enfin quand Marvel's Spider-Man 2 sortira. Le titre développé par Insomniac Games sera disponible le 20 octobre exclusivement sur PS5. Vous pourrez précommander l'édition collector de Marvel's Spider-Man 2 dès le 16 juin à 10h sur le PlayStation Direct.