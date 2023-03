Pour les joueurs Nintendo Switch il y a Zelda Tears of the Kingdom, pour ceux sur PS5 il y a Marvel's Spider-Man 2. La suite des aventures du Tisseur et de son protégé figure parmi les titres les plus attendus de cette année. Depuis son annonce en 2021, le jeu se fait néanmoins trop discret au goût des fans. Aucune nouvelle information, aucun gameplay montré, mais cela devrait changer dès cet été. Un acteur semble en effet avoir révélé les plans de Sony et Insomniac Games à l’avance.

Une sortie en septembre pour Marvel's Spider-Man 2 ?

Ce sera sans aucun doute LA grosse exclusivité PS5 de cette année. Marvel's Spider-Man 2 est attendu pour cet automne et la machine promotionnelle devrait s’enclencher dans les mois à venir. Insomniac Games avait tenu à rassurer les fans, le jeu se montrerait quand il seront prêts. A en croire Tony Todd, qui prêtera sa voix à Venom, PlayStation prévoit promouvoir massivement le titre en août, laissant entrevoir un nouveau PlayStation Showcase à cette période. Sur ses réseaux sociaux, l’acteur va encore plus loin et casse son accord de non divulgation en dévoilant la date de sortie de Marvel’s Spider-Man 2.

Le rendez-vous serait alors donné pour septembre 2023, ce qui correspond à la fenêtre de sortie avancée par Insomniac Games. Comme le note Tom Henderson, il se pourrait que Marvel's Spider-Man 2 sorte en même temps que la fameuse PS5 avec un lecteur de disque détachable qui remplacerait les modèles existants pendant le même mois. « Retenez votre souffle, vous allez en avoir besoin », ajoute l’acteur qui en remet une couche en précisant que les premiers spots publicitaires arriveront également en août d’après ce qui lui a été rapporté.

A l’heure actuelle peu de détails sont connus au sujet de Marvel's Spider-Man 2, si ce n’est que le jeu reposera sur une toute nouvelle technologie pour les dialogues encore bien mystérieuse. Il faudra donc attendre cet été pour découvrir toutes les nouveautés de gameplay, mais selon l’interprète de Peter Parker, le studio a vu les choses en grand. « Je peux vous garantir qu’il est grandiose », avait-il alors déclaré. Encore un peu de patience donc, ça arrive.