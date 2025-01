Comme Overwatch à sa sortie en 2016, Marvel Rivals connaît un énorme engouement et secoue le monde pourtant très compétitif du jeu-service, et particulièrement du hero shooter. Là où Concord a spectaculairement échoué, le titre de NetEase semble au contraire avoir un avenir radieux. Ce grâce à la puissance de la franchise Marvel, mais aussi grâce au solide travail abattu par le studio chinois. Et les joueurs ne sont a priori pas au bout de leurs surprises.

Un rythme effréné pour que Marvel Rivals domine la concurrence

À son lancement, Marvel Rivals comptait déjà 33 héros jouables, ainsi que neuf maps. Si les modes de jeu manquent encore grandement de diversité par rapport à la concurrence, le travail de NetEase sur les nombreux personnages iconiques de Marvel déjà présents se montre à la fois respectueux du matériau original, et bien adapté au genre hero-shooter. Avec la Saison 1, le studio chinois frappait encore un grand coup, en ajoutant à ce roster déjà conséquent la famille des 4 Fantastiques (la Torche Humaine et la Chose arriveront plus tard) et trois maps.

À l'avenir, NetEase compte ajouter à chaque future Saison (délimitée en deux parties) deux nouveaux héros et une map. Comme le précise son directeur, Guangyun Chen, dans une récente interview auprès de Metro, le titre devrait ainsi accueillir, et ce gratuitement, un nouveau héros tous les mois et demi. Un rythme proprement effréné, qui surclasse totalement Overwatch 2. Pour rappel, celui-ci n'accueille qu'un nouveau héros toutes les deux saisons, soit grossièrement tous les six mois. Si NetEase maintient ce cap, il se pourrait clairement que les jours du hero-shooter en grosse perte de vitesse de Blizzard soient dangereusement comptés, à moins que la Team 4 ne réagisse très rapidement.

Avec la mryiade de possibilités qu'offre l'univers Marvel, la question qui se pose maintenant est : quels seront les futurs héros à rejoindre Marvel Rivals ? Selon de récents leaks, NetEase aurait déjà plusieurs premières idées, avec des personnages emblématiques tels que Blade, Colossus, Deadpool, Jean Grey ou encore Professeur Xavier. Rendez-vous donc d'abord dans la Saison 2 pour voir quels seront les deux nouveaux héros mis en avant par celle-ci.

Source : Metro