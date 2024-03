Victime de très nombreux bruits de couloir, Marvel Rivals vient finalement d’être officialisé par NetEase, un géant chinois déjà derrière plusieurs adaptations de la franchise notamment sur mobile. Ici, cette fois-ci en revanche, le studio s’attaque à un tout autre genre, le shooter compétitif avec des héros. Un Overwatch 2 dans l’esprit, mais avec une franchise colossale derrière, de gros moyens et surtout un roster de personnages absolument titanesque. Ultra prometteur donc.

Marvel Rivals se montre enfin !

On ne sait pas encore grand-chose de ce Marvel Rivals si ce n’est qu’il débarque prochainement sur PC avec une alpha fermée prévu pour le mois de mai sur Steam et Epic Games Store. Les rumeurs disaient que le soft finirait par être disponible sur mobile et consoles également, ce serait logique et parfaitement adapté d’ailleurs. Marvel Rivals se présentera comme un shooter compétitif à la troisième personne (TPS) et en 6v6 dans lequel deux équipes de héros s’affronteront autour de divers objectifs. On retrouvera assurément des environnements familiers en plus de nombreux personnages iconiques et les décors seront même destructibles. En plus d’assurer le spectacle, on espère qu’il y aura carrément une plus-value stratégique derrière la manœuvre. Quoi qu’il en soit, plus d’une quinzaine de héros sont d’ores et déjà annoncés.

Listes de tous les héros connus de Marvel Rivals

Bruce Banner (Hulk)

Punisher

Storm

Loki

Doctor Strange

Mantis

Rocket Raccoon

Groot

Black Panther

Magik

Luna Snow

Iron Man

Spider-Man

Magneto

Scarlet Witch

Peni PArker

Star Lord

Namor

Une grosse baston dans Marvel Rivals ©Marvel Rivals

Un Overwatch like ultra prometteur

Un casting déjà très varié qui promet autant de gameplays différents. Outre un feeling de base bien spécifique à chaque héros, ils auront également des capacités uniques et des rôles bien définis. Spider-Man pourra immobiliser tous ses adversaires, Doctor Strange pourra créer des portails pour téléporter son équipe tandis qu’Iron Man ou Punisher pourront facilement faire le ménage. Des combos entre coéquipiers seront également possibles en déclenchant des actions spécifiques. On attend d’en savoir plus à ce niveau avant d’en tirer des conclusions, mais on s’imagine déjà en train de grimper sur Groot en incarnant Rocket ou de canaliser de l’énergie dans l’armure d’Iron Man avant que celui-ci ne la rejette sur ses adversaires.

Quoi qu’il en soit, ce Marvel Rivals a le potentiel et les promesses qui pourraient en faire un très solide concurrent à Overwatch 2 et Paladins, les deux importants représentants du genre. Il y a clairement un créneau à prendre, d’autant plus que l’aura Marvel pourrait bien faire des miracles. Le studio se dit en tout cas très excité de tout ce qui arrive. Il affirme que le jeu est conçu pour vivre un bon moment et que de très nombreuses mises à jour débarqueront après le lancement avec de nouveaux héros, de nouveaux environnement et des évènements. Il faut dire qu'avec une licence qui ne jure que par le multivers sur tous ses supports, c'est un boulevard qui s'offre aux développeurs. A suivre donc.