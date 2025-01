Plus précisément, une image promotionnelle de la Saison 1 à venir de Marvel Rivals est apparue sur la Toile chinoise. On doit cette découverte notamment à XOXLEAK, qui s'est déjà montré prolifique en terme de leaks pour le hero-shooter actuellement très en vogue. Suite à cela, NetEase a officiellement confirmé ce qui arrive très prochainement sur son titre phare, et le studio chinois n'a clairement pas chômé.

Une Saison 1 fantastique en vue pour Marvel Rivals

Avec un lancement explosif début décembre dernier, et des serveurs qui ne désemplissent pas depuis, Marvel Rivals s'annonce bien parti pour être le nouveau hero-shooter en vogue, au grand dam de Blizzard et un Overwatch 2 qui a du sérieux souci à se faire. NetEase semble ne pas vouloir s'arrêter en si bon chemin et préparere une Saison 1 coup de poing pour son nouveau titre en vogue, qui va lancer les hostilités chez nous le 10 janvier.

C'est en tout cas ce que l'on a pu glaner d'un leak d'une image promotionnelle de cette dernière, avant que NetEase ne confirme officiellement le tout. Celle-ci indique en tout cas que Marvel Rivals va accueillir un florilège de nouveautés. Contrairement à Overwatch qui recevait traditionnellement à tour de rôle un nouveau héros ou une nouvelle map, le studio chinois ne va pas faire les choses à moitié et nous proposera pas moins de quatre nouveaux héros gratuits et potentiellement une nouvelle map.

Les héros en question ne sont autres que les 4 Fantastiques : Mr Fantastique, la Femme Invisible, La Chose et la Torche Humaine. On peut aisément imaginer que La Chose sera un Avant-Garde (Tank) et la Torche Humaine un Duelliste (DPS). Reste à connaître le rôle des deux autres membres du quatuor. S'agissant de la nouvelle map, il serait question de New York infestée par les vampires.

Cela pourrait indiquer que l'iconique Blade devrait également rejoindre les rangs de Marvel Rivals tôt ou tard, comme dévoilé par de précédents leaks. On aperçoit enfin sur l'image H.E.R.B.I.E., le robot accompagnant les 4 Fantastiques. Qu'il s'agisse également d'un personnage jouable reste cependant à déterminer. Verdict très bientôt, puisque le tout sera officiellement présenté dans un trailer le 6 janvier à 17 heures chez nous.

Source : Marvel Rivals sur X.com