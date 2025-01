Il y a quelques semaines, une première vague de leaks laissait miroiter l'arrivée dans Marvel Rivals de héros emblématiques de la licence, comme Deadpool, Emma Frost, Jean Grey ou encore Captain Marvel. La liste vient de se rallonger avec de nouveaux leaks de héros pouvant rejoindre tôt ou tard le combat pour sauver le multivers, avec encore potentiellement du beau monde.

Nouveau rassemblement leaké de héros à venir sur Marvel Rivals

Alors que la Saison 1 de Marvel Rivals bat son plein en mettant en vedette la famille des 4 Fantastiques, le titre de NetEase ne montre pas de signes de fatigue, et se porte même mieux que jamais. Le lancement de cette nouvelle saison a en effet notamment été synonyme d'un nouveau pic de joueurs sur Steam : 644 269 joueurs, le propulsant ainsi à la 14ème place des jeux avec le plus gros pic de joueurs de tous les temps sur la plateforme.

Tout semble indiquer que Marvel Rivals ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et encore plus assoir sa domination sur Overwatch 2 de Blizzard. Entre autres moyens d'y parvenir, l'ajout de nouveaux héros est une des méthodes les plus efficaces en ce sens. Après la Saison 1 comptant 4 nouveaux personnages, NetEase entend proposer des nouvelles saisons ajoutant chacune deux nouveaux héros. Les possibilités en ce sens sont énormes dans l'univers Marvel, et cinq nouveaux candidats potentiels se sont faits connaître via X0X_LEAK, un leaker qui s'est déjà largement illustré autour de Marvel Rivals.

En fouillant dans les fichiers du jeu à l'aide de KodingDev, celui-ci a ainsi pu découvrir la mention de cinq nouveaux héros pouvant rejoindre tôt ou tard le roster déjà très conséquent de Marvel Rivals, comme suit :

Professeur Xavier : Stratégiste/Support

: Stratégiste/Support Colossus : Avant-Garde/Tank

: Avant-Garde/Tank Jia Jing : Stratégiste/Support - une mutante à l'apparence de fée

: Stratégiste/Support - une mutante à l'apparence de fée Locus : Stratégiste/Support - une mutante pouvant se téléporter, voler et lancer des vagues d'énergie

: Stratégiste/Support - une mutante pouvant se téléporter, voler et lancer des vagues d'énergie Paste Pot Pete : Duelliste/DPS - un vilain utilisant des armes aux munitions collantes

Source : X0X_LEAK sur X.com