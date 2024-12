Un nouveau leak autour de Marvel Rivals a fait parler. Selon des informations partagées par RivalsLeaks, le jeu aurait initialement prévu un système de loot boxes qui a été abandonné avant le lancement. Bien que rien ne soit confirmé, ces données ont relancé le débat sur la monétisation dans les jeux en ligne.

Marvel Rivals aurait pu être bien différent

Les loot boxes de Marvel Rivals auraient été divisées en cinq niveaux de rareté : gris, bleu, violet, jaune et rouge. Les boîtes grises, les plus courantes, auraient offert des récompenses basiques, comme des recolorations de skins. À l’autre extrême, les boîtes rouges, les plus rares, auraient permis d’obtenir des cosmétiques premium.

Mais ce n’est pas tout. Les récompenses incluaient potentiellement des emotes, des cartes de joueur, des sprays, et d’autres éléments de personnalisation. De plus, le système semblait être conçu pour fonctionner pendant des événements limités dans le temps, incitant les joueurs à être actifs à des moments précis.

Une économie complexe pour y accéder

Pour débloquer ces loot boxes, les joueurs auraient dû convertir des monnaies en jeu (Lattice et Units) en deux devises supplémentaires : Crystallization et Marscoin. Ces dernières auraient ensuite été utilisées pour obtenir des récompenses. Un système complexe, mais qui rappelle les mécaniques de monétisation modernes dans les jeux multijoueurs.

D’après RivalsLeaks, ces loot boxes pourraient avoir été supprimées avant même le lancement du jeu. Cependant, l’insider laisse entendre qu’elles pourraient éventuellement faire leur retour à l’avenir. Rien n’est donc gravé dans le marbre, et Marvel Rivals pourrait encore décider d’inclure ce système, en fonction des retours de la communauté.

Malgré cette controverse, Marvel Rivals continue de cartonner. Le jeu a récemment célébré un cap impressionnant : 20 millions de joueurs. Pour marquer cet événement, des récompenses gratuites ont été offertes à tous les participants. Cela montre que le jeu sait attirer et fidéliser, même sans loot boxes.

Source : RivalsLeaks