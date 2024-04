Annoncé le mois dernier, Marvel Rivals en avait profité pour indiquer qu'il serait bientôt jouable gratuitement en avance. C'est désormais officiellement confirmé et pour bientôt... mais pas pour tout le monde.

Marvel Rivals, un nouveau hero shooter en 6v6 impliquant les super-héros/vilains du MCU, aura en effet droit à une alpha fermée, uniquement sur PC, dans quelques jours. Malheureusement, NetEase a fait le choix de proposer une alpha qui porte vraiment très bien son nom. En plus d'accueillir peu de joueurs, elle sera restreinte à un public très ciblé...

Marvel Rivals bientôt dans une alpha très fermée

Du 10 au 20 mai se tiendra donc une alpha fermée pour Marvel Rivals. Il n'est toutefois pas nécessaire d'en préciser les horaires en France, voire l'Europe et l'Asie en général, puisqu'ils ne sont pas concernés par cette alpha TRÈS fermée. Celle-ci n'accueillera en effet que 30 000 participants et... uniquement aux États-Unis et au Canada. Les fans de Marvel dans le reste du monde devront donc attendre sagement leur heure. À moins de faire usage de quelconques artifices pour se faire passer comme résidant dans les régions précitées.

Quoi qu'il en soit, l'alpha fermée de Marvel Rivals permettra d'essayer trois modes de jeu : Convoi, Domination et Convergence. Les habitués d'Overwatch doivent déjà avoir une petite idée de ce que ces noms signifient. Trois maps sont également au programme : la route vers Yggdrassil, le Palais Royal d'Yggsgard et Tokyo 2099: Shin-Shibuya. 19 héros y seront jouables, comme listés ci-dessous :