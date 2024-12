Marvel Rivals est disponible depuis peu de temps, et pourtant, il réalise déjà un énorme carton. Les chiffres sont tout simplement impressionnants et ont de quoi donner le vertige.

Le nouveau jeu de tir Marvel Rivals fait sensation. Développé par NetEase, ce titre free-to-play a conquis des millions de joueurs seulement trois jours après son lancement. Avec son univers Marvel riche et un gameplay accrocheur, il s’impose déjà comme un concurrent sérieux à des mastodontes comme Overwatch ou Deadlock.

Marvel Rivals fait fort

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En seulement trois jours, le jeu a réuni 10 millions de joueurs à travers le monde. Sur Steam, il a enregistré un pic de 480 990 joueurs connectés simultanément, surpassant des titres phares comme Fallout 4 ou Grand Theft Auto V. Une performance qui témoigne de l’engouement massif autour du jeu.

Et ce n’est pas tout. Sur Twitch, Marvel Rivals a atteint un pic de 278 000 spectateurs, se hissant dans le top 10 des jeux les plus regardés. Entre la frénésie des joueurs et l’engagement des spectateurs, le titre s’impose déjà comme un phénomène global.

Comme tout lancement massif, Marvel Rivals a connu quelques soucis techniques, notamment au niveau des serveurs. Ces problèmes, bien que présents dans certaines régions, n’ont pas gâché l’expérience des joueurs. NetEase a réagi rapidement pour stabiliser la situation, garantissant ainsi une expérience de jeu fluide.

Un vent nouveau pour les hero shooters

Dans Marvel Rivals, les joueurs incarnent les plus grands héros de l’univers Marvel. Wolverine, Thor, Moon Knight, Iron Fist... Chaque personnage propose un style unique, permettant à chacun de trouver son héros favori. Ce mélange d’action intense et de stratégie donne un vent de fraîcheur au genre des hero shooters. Disponible gratuitement et sur plusieurs plateformes (PS5, Xbox Series et PC), Marvel Rivals séduit autant les fans de Marvel que les amateurs de jeux compétitifs. Son accessibilité et son roster impressionnant en font une expérience incontournable.

Source : Marvel