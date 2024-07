NetEase a lancé il y a peu la bêta fermée de Marvel Rivals, un jeu hyper ambitieux qui se veut être le mariage parfait entre Overwatch et la maison Marvel, tout simplement. On a donc le droit à un heroes shooter avec une tonne de personnages issus de l’immense écurie Marvel. On retrouve ainsi Iron Man, Hulk, Spider-Man ou encore Scarlet Witch et Doctor Strange. Du beau monde donc, mais le jeu a encore de nombreuses choses dans ses cartons.

Marvel Rivals annonce deux surprises !

Sans crier gare, alors que la bêta est prévue pour durer jusqu’au 5 août prochain, Marvel Rivals vient d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux personnages jouables, Jeff et Thor. Une double surprise qui est disponible dès maintenant pour tous les joueurs ayant accès à la bêta. S’il n’est pas vraiment nécessaire de présenter Thor, le Dieu du Tonnerre armé de son marteau Mjolnir et de ses pouvoirs de foudre, ce n’est pas le cas de Jeff, un personnage beaucoup moins connu.

D’ailleurs, personnage, on ne sait pas, dans les faits, c’est un hybride de requin et de chien. Jeff est une créature récurrente dans certains comics Marvel puisqu’il est le camarade privilégié de Gwenpool, une héroïne assez récente (2015) à mi-chemin entre une Gwen Stacy qui sait bien se battre et Deadpool. Durant ces aventures, la mercenaire croise donc Jeff, le fameux petit requin désormais disponible dans Marvel Rivals qui sait visiblement nous surprendre et connaît bien son dossier, parce que ce perso, il fallait vraiment en vouloir pour le sortir.

Deux nouveaux personnages qui viennent donc gonfler un roster déjà plutôt généreux, surtout pour une phase de bêta test. Désormais, on attend plus que l'officialisation d'une date de sortie et on est bon.

Marvel Rivals est actuellement en bêta fermée sur tous les supports et sera prochainement disponible en free-to-play.