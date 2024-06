Le géant chinois NetEase part à la conquête du shooter compétitif avec Marvel Rivals. Un TPS avec une ribambelle de héros tels que Spider-Man, Iron Man, Hulk, Punisher, Black Panther ou Doctor Strange, qui veut chasser sur les terres d'Overwatch 2. Ce clone saura t-il se démarquer suffisamment de son modèle, au-delà de l'univers très différent ? Certains ont déjà pu avoir une réponse avec l'alpha fermée, mais cette fois, bien plus de monde devrait être en mesure de poser les mains dessus très prochainement.

Un essai gratuit de Marvel Rivals en juillet 2024

Le shooter Marvel Rivals sera free to play, et donc disponible gratuitement lors de sa sortie sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Une grande première étant donné que la précédente prise en main n'était réservée qu'aux possesseurs d'un ordinateur. Si vous souhaitez le découvrir avant le grand jour, ce sera possible dans les semaines à venir. La bêta fermée annoncée lors d'un State of Play a refait parler d'elle avant son déploiement. Bonne nouvelle : ce n'est pas reporté et elle aura bien lieu en juillet prochain, comme indiqué précédemment. Comme souvent, ça ne durera que quelques jours, puisqu'elle sera accessible du 24 juillet à 0h00 au 6 août 2024 à 9h00 (heure française). NetEase a dit qu'il y aurait plusieurs moyens d'essayer de jouer à la bêta fermée de Marvel Rivals, que ce soit sur consoles et PC.

Si vous voulez être dans les premiers, vous pouvez tenter votre chance en remplissant le formulaire de demande de codes PS5 / Xbox Series X|S pour la bêta fermée de Marvel Rivals. Et attention, ce n'est que pour ces deux plateformes uniquement. Après avoir rentré les informations demandées, les codes seront distribués de façon quotidienne jusqu'au lancement de cette version de test.

Par contre, si vous êtes un joueur PC, il faut encore patienter un peu. L'éditeur a expliqué que le mieux était d'ajouter Marvel Rivals à sa liste de souhaits Steam. L'inscription pour obtenir un code débutera à partir du 21 juillet 2024 à 0h00 (heure française). Enfin, en juillet, les développeurs annonceront des « événements, tournois et livestreams » histoire de promouvoir le jeu et de démontrer son potentiel compétitif.

Le contenu de la bêta fermée (personnages, cartes, modes)

La bêta fermée de Marvel Rivals contiendra trois modes de jeu : Convoi, Domination et Convergence. Les cartes disponibles seront quasiment identiques, avec une nouvelle par rapport à l'alpha fermée. Il y aura ainsi :

Tokyo 2099: Spider-Islands ( nouvelle )

) Tokyo 2099: Shin-Shibuya

Le Palais Royal d'Yggsgard

La route vers Yggdrassil

Du côté des personnages jouables, ce sera encore bien fourni avec Venom qui a été annoncé il y a peu.