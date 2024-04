Marvel Rivals, c’est l’une des grosses cartouches de la célèbre licence à venir prochainement. Un jeu surprise que personne n’avait vu venir pour le coup, et qu’il était même assez difficile d’imaginer. Le soft, développé par les studios du géant NetEase, se présente comme un TPS, un jeu de tir à la troisième personne, dans la veine d’un Overwatch. Deux équipes de super-héros s’affronteront dans des combats acharnés sur des cartes à objectifs. Un jeu compétitif donc, dans la veine de ce qui se fait déjà un peu partout, mais avec un atout majeur : Marvel.

Le nouveau jeu Marvel ultra prometteur

À moins de vivre au fin fond du Groenland (et on n’a rien contre ses habitants), il est impossible de ne pas connaître Marvel et sa myriade de super-héros. Ces derniers font partie de notre culture depuis des années et ont profité de l’explosion des blockbusters au cinéma pour accroître leur popularité. Marvel Rivals a donc une véritable mine d’or entre les mains pour exploiter à fond son concept et chercher à séduire les millions de fans à travers le monde. En tant que free-to-play, il s’assure d’office une excellente accessibilité d’autant qu’il sera disponible sur consoles, PC et même mobile, partout en somme.

En prime, il opte pour un visuel qui parlera à tout le monde et peut compter sur sa galerie de super héros pour faire le reste. Plusieurs ont d’ailleurs déjà été annoncés, et comme les premières phases d'alpha test approchent pour le mois de mai, le studio s’est dit qu’il était l’heure de les présenter un à un.

Marvel Rivals détaille l'un de ses héros jouables

On ouvre le bal avec l’un des super vilains les plus appréciés de la licence, largement démocratisé avec le premier Avengers au cinéma d’ailleurs puis sa propre série par la suite. On parle bien entendu de Loki, le Dieu de la Malice et le petit frangin de Thor, Dieu du Tonnerre. Armé de son sceptre et de sa tenue verte au casque doré, Loki se présente comme un héros combattant habile qui utilisera la magie pour infliger des dégâts mais aussi berner ses opposants. On peut notamment le voir faire apparaître des clones de lui-même, parfait pour tromper les adversaires en plein combat. Il pourra également disparaître afin de s’extraire d’un mauvais pas en laissant une image de lui-même à son emplacement d’origine histoire de semer davantage le trouble.

Un gameplay qui s’annonce plutôt fourbe, parfaitement adapté au héros en somme.

Marvel Rivals devrait être disponible prochainement sur PC, consoles et mobile, mais n’a pas encore de date de sortie. Il se laissera toutefois approcher le 10 mai prochain le temps d’une phase d’alpha test. Vous pourrez d’ailleurs vous inscrire à cette adresse.