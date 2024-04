Le nouveau jeu Marvel, intitulé Marvel Rivals, prépare son entrée sur scène avec un test d'alpha fermé prévu pour mai, comme on avait pu vous l'annoncer en mars. Ce jeu gratuit en ligne, qui s'apparente à un shooter superhéroïque, permettra aux joueurs de former des équipes de six et de s'affronter dans des arènes inspirées des emplacements célèbres des films/Comics. Tout un programme. De quoi jouer avant l'heure.

Marvel Rivals jouable à l'avance

Pour les fans désireux de découvrir ce nouveau titre et d'expérimenter l'action des combats de super-héros, l'inscription à l'apha test de Marvel Rivals est déjà ouverte. Les intéressés doivent simplement remplir un formulaire disponible via un lien dédié pour avoir une chance de participer. Ceux qui seront sélectionnés recevront un email de confirmation de la part des développeurs. Il suffit de cliquer sur ce lien pour en profiter.

L'alpha Test offrira aux joueurs l'opportunité d'essayer plus d'une douzaine de personnages, tels que Black Panther, Spider-Man, Magneto, et Scarlet Witch. L'environnement du jeu promet d'être hautement destructible, ajoutant un élément dynamique aux batailles. Les développeurs espèrent utiliser ce test pour recueillir des retours, identifier des bugs et améliorer l'expérience de jeu avant le lancement officiel. Comme toujours avec ce type d'événement.

Ce lancement intervient dans un contexte où les jeux de super-héros sont particulièrement scrutés par la communauté des gamers, notamment après la sortie moins réussie de Suicide Squad: Kill the Justice League de DC, qui n'a pas su conquérir le cœur des fans. Marvel Rivals tente donc de capter l'attention avec une proposition qui mêle action intense et personnages emblématiques dans un format qui rappelle des jeux populaires comme Overwatch. Pour l'instant au niveau des personnages connus que l'on pourra jouer on note :