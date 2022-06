Le Summer Game Fest a été un bon moment pour les fans de Marvel puisque l'on a pu découvrir plus en profondeur un certain Marvel Midnight Suns.

Marvel Midnight Suns c'est quoi ? C'est un Xcom-like par les créateurs de Xcom soit tout simplement le studio Firaxis. Et c'est aussi l'éditeur 2K à la production. Bref, un gage de qualité qui devrait permettre d'avoir un jeu Marvel tactique de qualité entre les mains. C'est en tout cas ce que l'on espère du fond du cœur.

Le plein de Super-héros Marvel pour l'occasion

Comme vous avez pu le voir dans la vidéo ci-dessus, on peut voir la fine équipe des personnages Marvel aussi bien du coté des méchants que des "gentils" avec notamment un certain Venom et Spiderman.

Le jeu est prévu pour le 7 octobre 2022. C'est aussi la petite surprise de la bande annonce qui est visible ci-dessus.