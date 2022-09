On attendait l'annonce du jeu Iron Man durant la conférence Marvel Games mais EA a joué la carte de la sobriété avec un simple communiqué. Un message toutefois très instructif qui nous renseigne sur les plans au-delà de cette première collaboration.

Iron Man et d'autres jeux Marvel en développement chez EA

Il y a quelques heures, EA a confirmé être au travail sur un jeu solo Iron Man très ambitieux et a même dévoilé une première image. En attendant de savoir si les équipes de Motive Studio arriveront bel et bien à produire le « jeu Iron Man ultime », Electronic Arts a toute la confiance de Marvel et Disney. Oui, même après le scandale Star Wars Battlefront 2.

Le jeu (ndlr : Iron Man) est actuellement en phase de pré-production et nous vous tiendrons au courant de l'avancée du développement. C'est une nouvelle collaboration prometteuse entre Marvel et Electronic Arts, avec Iron Man comme étant le premier de plusieurs nouveaux jeux. Motive est en phase active de recrutement pour agrandir ses équipes et vous pouvez consulter les offres d'emploi sur son site si vous êtes intéressés pour les aider à créer l'ultime jeu vidéo Iron Man.

Un prétendant pour faire suite à Iron Man ? Oui, et ce serait Black Panther. Selon le journaliste Jeff Grubb, EA développe un jeu Black Panther qui devrait nous offrir une nouvelle incarnation du personnage. « À la suite de la mort de Black Panther, les joueurs incarnent une toute nouvelle incarnation du héros du Wakanda » a-t-il dit. La panthère noire fera aussi l'objet d'un autre titre aux côté de Captain America, entre autres, conçu par la créatrice d'Uncharted.