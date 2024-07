Après un long silence, Marvel 1943 Rise of Hydra, le prochain jeu avec Captain America et Black Panther, redonne officiellement de ses nouvelles. Ca bouge en interne.

Figure marquante de Naughty Dog, Amy Hennig vole désormais de ses propres ailes avec son propre studio : Skydance Media. Son aura est telle que Disney lui a confié non pas un, mais deux projets ambitieux. L’un consacré à Star Wars, encore bien discret, et surtout Marvel 1943 Rise of Hydra qui mettra en scène Captain America et Black Panther. Un titre qui s’annonce des plus prometteurs et particulièrement impressionnant sur le plan graphique. En attendant des images de gameplay inédites, le jeu donne officiellement de ses nouvelles.

Marvel 1943 Rise of Hydra a trouvé son éditeur

Le jeu d’action-narratif avait longuement fait le paon en début d’année lors du State of Unreal 2024, la conférence dédiée au moteur. Sur le papier, le prochain jeu de la co-créatrice d’Uncharted a tout pour en devenir l’une des vitrines techniques. La première bande-annonce, en temps réel et entièrement créé sous l’UE, avait en effet de quoi décrocher plus d’une mâchoire, mais pour le gameplay il faudra repasser. Ce n’est pas encore aujourd’hui que l’on verra concrètement en action les quatre personnages jouables, mais les choses avancent et dans le bon sens. Skydance Games a trouvé son éditeur : Plaion, autrefois connu sous le nom de Koch Media.

« Nous pensons que Plaion est le partenaire parfait pour éditer mondialement Marvel 1943 Rise of Hydra sur plusieurs plateformes.», affirme Julian Beak, co-président de Skydance dans un communiqué de presse, visiblement ravi d’avoir trouvé pour le premier jeu du studio un éditeur « qui partage leur vision ambitieuse pour le projet. » Pour rappel cette histoire originale se déroulera en plein cœur de Paris, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle s’articulera autour de quatre personnages jouables : Steve Rogers aka Captain America, Azzuri le grand-père de T’Challa et le Black Panther de cette époque, Gabriel Jones, un soldat américain et membre des « Commandos Hurlants », et Nanali, leader du réseau d'espionnage wakandais. Marvel 1943: Rise of Hydra est toujours attendu pour le courant 2025, vraisemblablement sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : communiqué de presse de Plaion