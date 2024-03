Évincée de Naughty Dog, Amy Hennig vole désormais de ses propres ailes avec son propre studio ; Skydance Media. L’aura de cette grande dame est telle que Disney lui a confié deux de ses projets les plus ambitieux : un jeu Star Wars, et surtout une adaptation avec Black Panther et Captain America. Trois ans après l’annonce de ce jeu Marvel prometteur sur le papier, le jeune studio a enfin montré des premières images et d’en révéler le nom. Oh et on a enfin une fenêtre de sortie.

Le jeu Marvel ultime ?

C’était une annonce particulièrement attendue, mais presque personne ne l’aurait prédit pour le State of Unreal 2024. À l’occasion de la conférence annuelle dédiée à l’Unreal Engine, Skydance Media a enfin levé le voile sur son premier jeu : Marvel 1943 Rise of Hydra. Le nom avait fuité il y a quelques jours, mais la surprise reste intacte. L’événement a permis de découvrir le moteur en action le temps d’une bande-annonce cinématique montrant enfin le design de Captain America et de Black Panther. Pas de bullshit comme diraient les Américains, tout est en temps réel et avec des images en jeu. Autant dire que la petite magie de l’Unreal Engine 5 fait clairement son petit effet. La surprise était d’autant plus agréable qu’une fenêtre de sortie se profile enfin. Le rendez-vous est donné au courant 2025, sans aucune plateforme annoncée pour le moment.

Pour rappel, dans ce jeu d’action-narratif quatre personnages jouables. A commencer par les deux vedettes : Steve Rogers aka Captain America et Azzuri le grand-père de T’Challa et le Black Panther de la Seconde guerre mondiale, ici campé par Khary Payton connu pour son rôle d'Ezekiel dans la série The Walking Dead. A leurs côtés Gabriel Jones, un soldat américain et membre des « Commandos Hurlants », et Nanali, leader du réseau d'espionnage wakandais. Seuls les deux super-héros se sont révélés dans une bande-annonce très cinématique digne des productions Marvel. Entre les animations faciales, les graphismes et les environnements particulièrement réalistes, Skydance risque de mettre la barre très haute. Enfin l’adaptation Marvel ultime ? Ça a l’air bien parti pour, mais on attendra d’en découvrir le gameplay. Rendez-vous dans les prochains mois pour en découvrir davantage sur Marvel 1943 Rise of Hydra.