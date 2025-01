Prévu pour 2025, Marvel 1943 : Rise of Hydra s’annonce comme une aventure ambitieuse mêlant action, narration cinématographique et réalisme visuel. Développé par Skydance New Media, le jeu plonge les joueurs dans un univers Marvel inédit, en pleine Seconde Guerre mondiale. Aux commandes, Amy Hennig, connue pour son travail sur Uncharted et Legacy of Kain. Avec un tel nom derrière le projet, les attentes sont forcément élevées.

Une aventure immersive et accessible pour Marvel 1943

Selon Amy Hennig, le but du jeu Marvel 1943 est clair : captiver les joueurs tout en rendant l’expérience accessible à un large public. « Nous voulons offrir un jeu qui soit aussi passionnant à jouer qu’à regarder », explique-t-elle. Ce mélange entre familiarité et nouveauté vise à séduire autant les fans de Marvel que les amateurs de jeux narratifs.

Le studio mise aussi sur des graphismes photoréalistes pour immerger les joueurs dans des environnements détaillés et crédibles. « Nous voulons que les joueurs oublient qu’ils jouent à un jeu vidéo », ajoute Hennig. L’objectif ? Une immersion totale, comme si l’on vivait un film Marvel interactif.

Un voyage à travers le monde

L’histoire de Marvel 1943 : Rise of Hydra se déroulera dans plusieurs lieux emblématiques. Paris occupé, révélé lors de l’annonce initiale, fait partie des premières destinations. Plus récemment, Wakanda a été confirmé. Un artwork montre une jungle dense et mystérieuse, reflet du caractère isolé de la nation à cette époque.

L’intrigue met en avant deux héros iconiques : Captain America et Black Panther. Ces deux figures, pourtant du même côté, débutent l’aventure presque en opposition. « Ils doivent apprendre à travailler ensemble pour combattre un ennemi commun », confie Hennig. Une dynamique qui promet des moments forts, tant sur le plan émotionnel que narratif.

Wakanda joue également un rôle central. Protégée par sa jungle impénétrable, la nation tente de rester à l’écart du conflit. Mais le monde évolue. « Ils peuvent encore abattre des avions pour protéger leur territoire. Mais combien de temps pourront-ils rester cachés ? », interroge Hennig.

L’équipe de Skydance New Media met tout en œuvre pour proposer une présentation digne d’un film. Les graphismes, les animations et la mise en scène cherchent à atteindre un niveau de qualité rarement vu dans un jeu vidéo. Hennig insiste sur l’importance de rester connecté à l’émotion des joueurs, sans tomber dans l’excès d’effets numériques. L’idée est d’offrir une expérience qui semble naturelle, mais spectaculaire.

Source : Skydance New Media