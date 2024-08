Surprise ! La Gamescom 2024 a été l'occasion de découvrir sur Steam un tout nouveau jeu issu d'une licence pourtant assez culte. On vous dit tout ce qu'il faut savoir.

Lors de la Gamescom 2024, une annonce inattendue a captivé l'attention des fans de jeux vidéo et de science-fiction Mars Attracts, un jeu de gestion de parc situé dans l'univers du film Mars Attack a fait son apparition sur Steam. Développé par le studio indépendant Outlier, ce titre étonnant propose une approche totalement nouvelle de la célèbre licence.

Mars Attack en jeu vidéo, tout est possible sur Steam

Ce qui surprend avant tout, c'est l'utilisation de la licence Mars Attacks dans un contexte aussi original. Plutôt que de se concentrer sur les classiques invasions extraterrestres et la destruction massive, Mars Attracts sur Steam vous met aux commandes d'un parc à thème martien. Loin de l'action explosive des films et des bandes dessinées, le jeu se concentre sur la gestion et l'exploitation d'un parc. Mais avec une touche bien particulière : vous utilisez des technologies avancées pour enlever des humains de différentes époques de l'histoire.

Les joueurs devront non seulement concevoir des habitats adaptés pour leurs captifs, mais aussi les maintenir heureux, ou, fidèle à l'esprit décalé de Mars Attacks, les soumettre à des expériences bizarres. Les tentatives d'évasion des humains ajouteront du piquant à la gestion du parc, obligeant les joueurs à trouver des solutions pour éviter que leurs captifs ne sèment la terreur parmi les visiteurs martiens.

Outlier semble s'inspirer des grands classiques du genre, tels que Roller Coaster Tycoon ou Zoo Tycoon. Mars Attracts propose une gestion approfondie où les joueurs doivent non seulement construire des attractions spectaculaires sur la planète rouge, mais aussi gérer les finances et assurer la satisfaction des visiteurs. Le jeu promet d'offrir un équilibre entre la construction créative, la gestion stratégique et l'humour noir, caractéristiques de l'univers de Mars Attacks.

Prévu pour une sortie en accès anticipé sur Steam en 2025, Mars Attracts offre une proposition unique qui pourrait bien séduire à la fois les amateurs de jeux de gestion et les fans de science-fiction. Une fusion totalement inattendue que vous pouvez retrouver ici.

Source : Steam