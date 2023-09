Les leaks avaient raison, une annonce surprise sur Donkey Kong est tombée, mais il y a un hic et ça va décevoir ceux qui espéraient une grosse nouveauté.

Nintendo ne manque pas de licences fortes sur Nintendo Switch. Entre Zelda, Mario ou encore Splatoon, les fans plus ou moins jeunes des franchises de Big N sont régulièrement servis en titres de qualité. Malheureusement, certains se font désirer depuis longtemps... C'est le cas de Donkey Kong, dont un nouvel épisode est attendu désespérément par le public. Après des mois de rumeurs concernant un retour de l'ennemi historique de Mario dans un jeu inédit, le constructeur japonais vient de faire une annonce étonnante pendant le Nintendo Direct qui va faire des déçus.

Une petite surprise pour les fans de Mario et Donkey Kong sur Switch

La semaine dernière, le leaker Pyoro partageait un GIF issu du film Super Mario Bros sur lequel apparaissait le grand gorille, laissant suggérer l'annonce d'un nouveau Mario vs Donkey Kong sur Nintendo Switch. Il y avait de quoi être optimiste, car c'est lui qui avait révélé l'existence du remake de Super Mario RPG avant tout le monde, ou encore l'existence d'un nouveau Mario en 2D, qui n'est autre que Super Mario Bros. Wonder. Même si le post de l'insider sur X ne laissait plus trop de place au doute, les joueurs se sont sûrement pincés lorsqu'ils ont découvert quel était vraiment le projet pendant le Nintendo Direct.

Alors qu'on s'attendait à un opus inédit, la firme de Kyoto a « seulement » dévoilé un remake de Mario vs Donkey Kong, sorti sur Game Boy Advance en 2004. Cette annonce risque de faire beaucoup des déçus, même si le jeu comptera des mécaniques inédites comme la coop. Plus globalement, votre objectif dans l'aventure est de récupérer tous les jouets mini-Mario volés par le vilain Donkey Kong aux commandes du plombier italien. Le titre sortira le 16 février 2024 sur Nintendo Switch.

Rappelons que le dernier jeu de la licence auquel les joueurs ont eu le droit sur Nintendo Switch est Donkey Kong Country : Tropical Freeze en 2018. Il s'agissait d'un simple portage du jeu paru sur Wii U quelques années plus tôt. D'ailleurs, Mario vs Donkey Kong avait aussi eu le droit à une sortie sur la console controversée de Nintendo.