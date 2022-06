Oh bah ça alors ! Ubisoft annonce la date de sortie de Mario + The Lapins Crétins 2 Sparks of Hope sur Nintendo Switch en vidéo. Une présentation plus détaillée du jeu est attendue pour ce mercredi 29 juin 2022.

La date de sortie de Mario + The Lapins Crétins 2 Sparks of Hope est maintenant totalement officielle. Le trailer du Nintendo Direct Mini n'est qu'un avant-goût des festivités préparées par Ubisoft.

Quand sort Mario + The Lapins Crétins 2 Sparks of Hope ?

Comme révélé en avance par l'Ubisoft Store, Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope sera disponible en exclu Switch dès le 20 octobre 2022.

Bowser rejoint les désormais célèbres Lapin Peach, Luigi et Lapin Mario ainsi que la Princesse Peach pour former une équipe haute en couleur qui devra empêcher Cursa, une entité cosmique malveillante, de plonger la galaxie dans le chaos. Déterminés à consumer toute l'énergie de la galaxie, Cursa et ses sbires chassent les Sparks, d'étranges créatures issues de la fusion des Lumas avec les Lapins Crétins, et comptent bien détruire tous ceux qui se dresseront sur leur chemin. Pour mettre fin à l’abominable plan de Cursa, les joueurs devront donc localiser et sauver les Sparks pour qu'ils se joignent à eux, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités tactiques pour aider les héros à prendre le dessus dans les batailles.

Cette suite se veut être dans la lignée du précédent épisode, à savoir un jeu certes tactique mais aussi accessible pour ceux qui ne sont pas des experts du genre. Ce sera encore du tour par tour avec, cette fois, des éléments en temps réel. L'autre nouveauté, c'est qu'il faudra ramasser des Sparks pour déverrouiller d'autres compétences.

Chaque Spark disposera de sa propre personnalité et d’un pouvoir unique comme par exemple des boucliers énergétiques ou de puissantes attaques élémentaires.

précise le communiqué Mario + The Lapins Crétins 2 d'Ubisoft.

Une présentation ce mercredi 29 juin

Vous en voulez bien plus ? Rendez-vous ce mercredi 29 juin 2022 à 18h00 pour un showcase Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope. L'événement est retransmis sur la chaîne Youtube d'Ubi. Tout ce qu'on est en mesure de vous dire, c'est qu'il s'agira d'une présentation plus détaillée.

Mario + The Lapins Crétins 2 envahira la Nintendo Switch à compter du 20 octobre 2022.