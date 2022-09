Mario + The Lapins Crétins 2 Sparks of Hope a passé une tête lors de l'Ubisoft Forward. L'occasion de revoir le jeu avec une belle vidéo de gameplay qui montre une suite prometteuse.

Après un premier épisode Switch très apprécié, Mario + The Lapins Crétins 2 Sparks of Hope doit faire aussi voire mieux. Cette suite bien plus ambitieuse revient avec du gameplay.

Du gameplay pour Mario + The Lapins Crétins 2

Prévu pour le 20 octobre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch, Mario + The Lapins Crétins 2 est en bonne voie pour faire mieux que son prédécesseur. Et la dernière vidéo de l'Ubisoft Forward confirme ce ressenti.

Commentés par Faye, associate producteur chez Ubisoft, ces extraits nous emmènent sur Terra Flora. Un environnement d'habitude très fleuri mais qui a été altéré par la malédiction de Cursa. Dans cette quête, Mario, Peach et Bowser doivent atteindre un volcan en montant à bord du Wiggler Express. Problème, la balade qui aurait pu être tranquille se transforme en combat de boss.

Durant le combat, les héros doivent anéantir les ennemis à bord, tout en neutralisant la chenille sur le côté. On a un aperçu d'une attaque avec l'effet éclaboussure pour éjecter un adversaire du train, ou de la puissance de Bowser. Travail d'équipe et synergies entre les personnages sont les piliers pour réussir dans Mario + The Lapins Crétins 2.

Un DLC avec une star Ubisoft

Davide Salioni, game designer sur le jeu, a promis un bon suivi avec trois DLC déjà dans les tuyaux. Le troisième d'entre eux introduira un nouveau personnage bien connu : Rayman.

Mario + The Lapins Crétins 2 sera disponible sur Nintendo Switch le 20 octobre 2022.