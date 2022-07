C’est l’un des cartons de cet été : Mario Strikers : Battle League Football. Un titre qui a marqué le retour tant espéré d’une licence particulièrement appréciée des fans. Et pour endiabler les soirées et les vacances, le jeu s’offrira prochainement une première mise à jour gratuite marquant le retour d’un personnage attendu.

Un DLC gratuit pour Mario Strikers Battle League

Malgré sa formule améliorée et son gameplay toujours plus fun, Mario Strikers Battle League Football a essuyé une critique unanime à son lancement : le manque de contenu. Le revival de la série ne comporte en effet qu’un casting restreint avec des personnages appréciés des fans aux abonnés absents. Nintendo avait promis de corriger le tir via des updates gratuites, et la première va arriver.

Ce vendredi 22 juillet, les joueurs pourront télécharger une nouvelle mise à jour qui contiendra deux nouveaux personnages jouables : Daisy et Maskass. La première sera avant tout portée sur la technique avec une appétence pour la défense, le second devrait quant à lui être plus polyvalent sans exceller dans aucun domaine. De l’équipement inédit sera également de la partie, avec un set Chevalier qui améliorera la force et le tir, et un nouveau stade : les Ruines du désert.

Cette première mise à jour gratuite de Mario Strikers Battle League Football sera suivie par deux autres du même acabit avec plusieurs nouveaux personnages jouables et un stade d’ici la fin de l’année. Reste à voir si Nintendo prévoit davantage de contenu en 2023 ou non.