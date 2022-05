Nintendo continue donc la campagne promotionnelle de Mario Strikers Battle League Football avec ce nouveau trailer. pensée pour les novices de la série, cette vidéo présente le concept du jeu. Ici, pas besoin d'être un fan de foot, puisque les règles en sont bien éloignées. Si l'objectif reste de marquer des buts, les moyens sont assez libres. Dans Mario Strikers Battle Football, pas d'arbitre, et donc pas de fautes.

On va donc pouvoir tacler, bousculer, et même utiliser des objets sur le terrain afin de marquer des buts. On va même pouvoir faire des tacles assistés. Pour cela il suffit qu'un joueur en pousse un autre, afin que ce dernier puisse couvrir plus de distance. Ce système permet aussi de booster un coéquipier qui dispose du ballon afin qu'il aille plus vite.

Lorsqu’on récupère une orbe S sur le terrain, on va pouvoir bénéficier d'une jauge à remplir afin d'effectuer un tir chargé. L'idée étant de pouvoir mettre un maximum de puissance dans la balle. Il faut savoir que chaque personnage dispose de sa propre hyper frappe. Outre la vitesse de balle qui rend cette dernière inarrêtable, l'hyper frappe permet surtout de marquer deux point d'un coup en cas de but.

Au total, Mario Strikers Battle League Football offrira 10 personnages jouables avec différentes aptitudes. Comme pour Mario Kart, les gros physiques offriront de la puissance, tandis que les petits gabarits miseront sur la vitesse. Ceci dit, on pourra modifier dans une certaine mesure les stats de nos personnages via de l'équipement. Armure, casque et gants permettront ainsi de mieux résister, ou de gagner en puissance d'impact.

Le multi à l'honneur

L'idée est bien sûr de combiner personnages et équipements avec science afin d'obtenir une équipe homogène. Taillé pour le multijoueur, et vendu comme un véritable party game, Mario Strikers Battle League Football pourra accueillir jusqu'à huit joueurs en local. Il faudra bien sur une manette (ou un joy-con) par personne. En ce qui concerne le mode en ligne, il sera possible de jouer à deux en équipe sur la même machine avant d'aller affronter le monde. Nintendo n'a bien sûr pas oublié les fonctionnalités sociales avec la possibilité de créer des clubs.