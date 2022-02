Des années après un certain Mario Smash Football et Mario Strikers Charged Football, Nintendo sort à nouveau les crampons pour Mario avec Mario Strikers : Battle League Football. Vous pouvez découvrir la première vidéo du titre ci-dessus.

Mi-plombier mi-sportif

Le principe de Mario Strikers : Battle League Football est simple : deux équipes de 5 personnages s'opposent et le jeu est jouable à quatre dans chaque équipe sur une seule et même console Nintendo Switch. En ligne, vous pourrez jouer des matchs individuels mais aussi en mode « Clubs » : jusqu’à 20 joueurs par équipe qui s’affrontent pour la première place mondiale.

À vos marques

Mario, Luigi, Donkey Kong, etc. Chaque personnage peut être modifié avec de l'équipement (armure entre autre) pour gagner en skills et divers propriétés. Notons que le jeu a la bonne idée de proposer des cutscenes lors d'un but par exemple, ou lors d'autres actions.

Mario Strikers : Battle League Football sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch le 10 juin prochain.