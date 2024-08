Avant de laisser place à la Nintendo Switch 2, il reste quelques cartouches au constructeur japonais. En juin dernier, lors du NDirect estival, Big N a fait la surprise de dévoiler un RPG inédit avec les frères plombiers, Mario & Luigi : L'épopée fraternelle. Cette série très populaire parmi les fans, qui s'inspire d'un opus DS, reviendra donc le 7 novembre 2024. Finalement, le line-up à venir de la Switch ne sera pas complètement vide. En revanche, n'espérez plus revoir une autre saga avec un duo de choc.

Une série de jeux Mario définitivement abandonnée

En 2007, SEGA et Nintendo ont mis de côté la rivalité entre Mario et Sonic pour une expérience inédite et plutôt étonnante. Les deux mascottes n'ont pas été réunis au sein d'un jeu de plateforme, mais d'un titre très sportif qui se déroule durant les JO. Une idée qui a visiblement plu puisque la série a continué jusqu'en 2019 avec le lancement de Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Si vous aviez apprécié cette rencontre jusqu'aujourd'hui, vous pouvez désormais faire le deuil de cette saga.

Le CIO (Comité international olympique) ont brutalement mis fin au partenariat avec SEGA et Nintendo, ce qui explique notamment l'absence de nouveau jeu dans le cadre des JO de Paris 2024. « Pour les personnes qui se posent la question, il n'y aura pas de Mario & Sonic aux Jeux Olympiques pour Paris 2024. La franchise s'est terminée avec Mario & Sonic aux JO de Tokyo 2020. Je le sais parce que j'ai travaillé sur tous les jeux de la licence » a déclaré Lee Cocker, l'un des producteurs historiques.

Ces jeux Mario et Sonic sont donc morts et enterrés selon Lee Cocker qui s'est exprimé par la suite auprès d'Eurogamer. « Ils voulaient [les membres du CIO] envisager d'autres partenaires, explorer les NFT et l'esport. En gros, le CIO voulait récupérer cela en interne et chercher d'autres partenaires afin d'obtenir plus d'argent » a t-il expliqué. Forcément, ça vend moins du rêve, mais c'est bien la réalité. Pour les JO qui sont toujours en cours chez nous, le CIO a même sorti Olympics Go! Paris 2024. Un jeu gratuit disponible sur mobile et PC (via l'Epic Games Store) qui comprend justement des NFT... Voilà qui signe par conséquent la fin de toute une époque pour Mario & Sonic aux Jeux Olympiques et ça devrait faire des déçus, notamment auprès des familles.

Source : Eurogamer, Lee Cocker.