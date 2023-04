Si l’on en croit les dernières rumeurs en date, le très attendu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom serait le dernier gros jeu Nintendo Switch. Big N garderait alors sous le coude ses prochaines exclusivités pour sa future console. Il se murmure également que l’éditeur pourrait annoncer cette fameuse Nintendo Switch 2 d’ici la fin de l’année. On s’en doute, le line-up sera sans doute composé d’au moins un nouveau jeu Mario et on pourrait le découvrir plus tôt qu’espéré.

Le prochain jeu Mario bientôt annoncé sur Nintendo Switch ?

Avec la sortie du film Super Mario Bros. les langues se délient. L’adaptation tant attendue est désormais disponible dans les salles obscures, les premiers avis laissant entrevoir un véritable carton au box-office. Une popularité qui pourrait à nouveau créer l’engouement autour de la licence confortablement installé et l’ouvrir à un public toujours plus jeune. Pour promouvoir le film, plusieurs membres éminents du projet se sont prêtés au jeu des interviews. Parmi eux, Shigeru Miyamoto, le créateur du plombier le plus célèbre du jeu vidéo, qui a fait une petite déclaration auprès de Vanity Fair qui n’est pas passée inaperçue.

Super Mario Odyssey étant sorti il y a six ans maintenant, la question fatidique quant au prochain jeu Mario lui a été posée. Et sa réponse laisse clairement espérer une annonce dans les mois qui viennent. « Tout ce que je peux dire c’est : restez connectés pour les prochains Nintendo Direct », a déclaré le papa de la licence un grand sourire sur le visage laissant peu de place au doute. Quelque chose est bien dans les tuyaux, ce qui n’est en soi pas tant une surprise. La question qui se pose désormais, c’est est-ce que le prochain jeu Mario sera annoncé sur la console actuelle ou sur la fameuse Nintendo Switch 2 ? Ou peut-être même les deux ? Réponse lors des prochains Nintendo Direct donc.