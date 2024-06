Surprise ! Un tout nouveau Mario Party a été annoncé lors d’une Nintendo Direct et autant dire que la fête s’annonce plus folle que jamais avec cet épisode.

La Nintendo Switch n’a pas encore dit son dernier mot. Big N gardait sous le coude quelques cartouches que l’éditeur a réussi à garder secrètes jusqu’au Nintendo Direct. Zelda aura donc bien le droit à son propre jeu, Mario et Luigi referont équipe dans un épisode inédit et toute la troupe sera prête à briser des amitiés dans un nouveau Mario Party.

Un nouveau Mario Party annoncé

La rumeur courait sans avoir plus de poids que cela, c’est maintenant acté. Mario et ses amis reviendront s’affronter dans tout un tas de mini-jeux inédits prochainement dans Mario Party Jamboree. Pas de remaster ou de remake, on parle cette fois bien d’un jeu inédit qui viendra accompagner la Nintendo Switch dans ses derniers instants. La fête promet d’être plus grande, plus audacieuse que jamais. L’histoire prend place sur une énorme île accueillant le plus grand nombre de jeux dans l’histoire de la série.

Cinq nouveaux plateaux ont été créés pour l’occasion. Mario Party Jamboree un centre commercial où les joueurs pourront voyager d’étage en étage et où il sera possible d’acheter des étoiles à moitié prix avec la monnaie in-game… du moins si vous arrivez avant vos concurrents. Un autre sera directement inspiré de Mario Kart, où un dé spécial vous permettra d’enclencher la seconde et d’avancer de 40 cases au maximum, quand l’antre de Bowser sera également à l’honneur dans un autre. Deux autres plateaux des épisodes précédents reviendront pour l’occasion dont Le château arc-en-ciel de Mario.

Mario Party Jamboree sera donc disponible le 17 octobre 2024 en exclusivité sur Nintendo Switch. Vous pouvez également découvrir un aperçu des nouveaux mini-jeux dans la bande-annonce du jeu :