La célébration annuelle du MAR10 (cette journée spéciale se tient le 10 mars chaque année), dédiée à la mascotte de Nintendo, Mario, est imminente. Chaque année, les fans du plombier à moustache se réjouissent en jouant à des jeux Mario, en profitant de réductions ou en acquérant des produits dérivés. Cette année, cependant, la journée pourrait être marquée par des annonces spéciales. C'est du moins ce que l'on peut penser avec une toute nouvelle rumeur.

Deux jeux Mario pour bientôt ?

Selon Pyoro, un informateur reconnu pour ses révélations précises concernant les projets de Nintendo, des nouvelles concernant deux jeux très attendus pourraient être annoncées. La première concerne le remake de Paper Mario : La Porte Millénaire pour la Nintendo Switch. Bien que ce jeu ait été dévoilé lors d'un Nintendo Direct l'année dernière et prévu pour 2024, aucune information supplémentaire n'a été communiquée depuis. L'annonce attendue pour le MAR10, qui tombe un dimanche cette année, est donc particulièrement anticipée par les fans.

Mais les attentes ne s'arrêtent pas là. Pyoro a également teasé des nouvelles concernant Luigi's Mansion 2 HD, une adaptation pour la Nintendo Switch du jeu originellement sorti sur 3DS. Depuis son annonce en 2023, le silence a été total concernant ce projet. Bien que Pyoro ait un historique fiable, ayant précédemment annoncé avec succès plusieurs autres projets Nintendo, il convient de rester prudent. Les annonces pourraient aller de simples screens à des dates de sortie précises.

Quoi qu'il en soit, les fans de Nintendo auront de bonnes raisons de rester aux aguets pendant cette journée du MAR10, qui promet d'être plus excitante que jamais. Pour rappel, Paper Mario: The Thousand-Year Door est un jeu développé par Intelligent Systems et édité par Nintendo, initialement sorti pour la console GameCube en 2004. Le jeu est le deuxième de la série Paper Mario et est très apprécié pour son style graphique unique, où les personnages et les environnements semblent être faits de papier.