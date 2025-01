Enfin ! Après des rumeurs à tout-va et des leaks qui semblaient bien réels, la Nintendo Switch 2 a été officialisée avec une courte bande-annonce qui confirme tous les bruits de couloir en termes de design de la console, mais aussi des nouvelles manettes Joy-Con qui seront donc plus grandes et reliées à la machine avec un connecteur magnétique. On a eu le droit à un bref aperçu sous différents angles de la bête et de son dock, mais pour le reste, rendez-vous le 2 avril 2025 avec une présentation en détail. Mais a priori, Big N a discrètement dévoilé les premières images de Mario Kart 9.

Du gameplay de Mario Kart 9 sur Nintendo Switch 2 ?

Même s'il faudra encore attendre pour en savoir plus sur la Nintendo Switch 2, le constructeur japonais a brisé le silence après les nombreuses révélations du CES 2025 et des derniers mois. Dans le trailer de sa console, la société pourrait aussi avoir annoncé officiellement Mario Kart 9. En tout cas, ça y ressemble fortement pour plusieurs raisons. Les yeux les plus aiguisés ont repéré différents signes qui tendent à prouver que ce n'est pas Mario Kart 8 Deluxe ou une version améliorée du titre pour la Switch 2.

D'une part, l'environnement désertique parcouru par le plombier et ses amis à bord de leurs bolides semble très vaste. Un constat qui amène certains à penser qu'il pourrait y avoir un hub ouvert d'ailleurs. Certains ont aussi remarqué que les modèles des personnages de Mario et Donkey Kong n'étaient pas les mêmes. « Donkey Kong est plus proche de son look dans le film Super Mario Bros » déclare un forumeur de ResetEra. Qui plus est, personne ne semble reconnaitre ce circuit, ce qui serait un argument supplémentaire pour la théorie qu'on a là les premières images de gameplay de Mario Kart 9.

En regardant avec attention les extraits en question, certains se sont aperçus que Daisy conduit un jet-ski, ce qui pourrait confirmer la présence de circuits avec des passages aquatiques. Enfin, il semblerait y avoir 24 pilotes au lieu des 12 de MK8 Deluxe. Pour le moment, Nintendo n'a absolument rien communiqué là-dessus, donc il ne s'agit que de spéculations basées sur des observations. Mais ce serait décevant si ce n'était qu'une version améliorée de Mario Kart 8 Deluxe après toutes ces années.

Source : Nintendo.