Le premier aperçu de la Nintendo Switch 2 a été publié le 16 janvier 2025 après des mois de rumeurs et de leaks. Alors qu'on aurait pu s'attendre à une présentation plus dense, pour apporter une plus value par rapport aux fuites, le constructeur japonais a fait le choix de confirmer simplement le design de la console et de son dock. Mais à 1min41sec de la vidéo, la firme a tout de même montré les premières images de celui qu'on appelle déjà Mario Kart 9. Est-ce que ce sera son nom définitif ? Rien n'est moins sûr.

La liste des personnages jouables confirmés de Mario Kart 9

Même si Mario Kart 9 n'est pas officiel, de nombreux signes montrent qu'il s'agit bien d'un nouveau jeu, et non d'une version complète de MK8 Deluxe. Dès la diffusion de ces extraits, la Toile les a étudiés minutieusement pour tenter de voir les nouveautés entre l'épisode actuel et le prochain. Et plusieurs choses en sont ressorties.

Par exemple, le design de Donkey Kong est davantage calqué sur celui de Super Mario Bros. le film, tandis que celui du plombier n'est pas non plus tout à fait le même. Une mécanique explorée dans MK Double Dash, qui permet de bousculer ses adversaires sur les côtés, pourrait également revenir. Vers la fin du passage sur Mario Kart 9 durant la présentation de la Switch 2, certains ont aussi repéré un objet qui semble totalement nouveau.

Il est aussi dit que cet épisode pourrait offrir des pistes évolutives, qui devraient être en capacité d'accueillir 24 joueurs sur une seule et même partie. Soit le double par rapport à MK8 Deluxe. Grâce à cette vidéo, des fans ont d'ailleurs pu établir la liste des personnages confirmés jusqu'à maintenant dans Mario Kart 9. Qui sont-ils ? Les voici.

Mario

Luigi

Donkey Kong

Peach

Baby Peach

Yoshi

Bowser

Bowser Jr

Wario

Toad

Toadette

Rosalina

Daisy

Baby Daisy

Koopa Troopa

Baby Mario

Baby Luigi

Pauline

Waluigi

Birdo

Nos confrères de NintendoLife pensent même qu'on aperçoit trois personnages supplémentaires de Mario Kart 9 dans la vidéo Nintendo Switch 2, à savoir Baby Rosalina, King Boo et Shy Guy. Si MK9 se révèle être un jeu de lancement, il y a des chances pour qu'on en sache plus lors du prochain rendez-vous autour de la Switch 2, qui est prévu pour le 2 avril 2025.

Source : NintendoLife.