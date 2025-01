Le mystère est enfin levé sur la nouvelle console signée Big N ! La Nintendo Switch 2 s'est officiellement révélée au grand public hier. Le constructeur a partagé une courte vidéo de présentation pour sa machine qui, définitivement, confirme qu'il s'agit d'une version avancée de sa grande sœur. Pour autant, et si elle réaffirme sa rétrocompatibilité, la Switch 2 disposera de son propre catalogue de jeu. Le premier à s'être montré ne serait autre que Mario Kart 9. Avec un peu d'observation, on repère déjà quelques détails intéressants.

Mario Kart 9 pourrait révéler des surprises sur Nintendo Switch 2

La vidéo de présentation de la Nintendo Switch 2 s'est accompagnée d'un extrait de jeu. Comme on pouvait s'y attendre, il s'agit très certainement de Mario Kart 9. Pour rappel, le précédent opus a tout bonnement cartonné sur la première Switch, se classant régulièrement en tête des ventes. Cela dit, il s'agissait d'un portage sorti initialement sur Wii U. Onze ans après sa sortie, les fans en ont clairement fait le tour. Une suite est donc particulièrement attendue.

Bien que l'extrait de ce Mario Kart 9 soit court, on remarque déjà des nouveautés pour ce Mario Kart. C'est d'ailleurs l'un des points qui nous permet d'avancer, sans trop prendre de risque, qu'il s'agit bien d'un neuvième épisode. Si les images sont bien celle de la version définitive du jeu, alors celui-ci devrait être encore plus convivial. De fait, on peut repérer deux lignes de joueurs supplémentaires sur la piste, nous amenant à 24 joueurs au total par course au lieu de 12 précédemment.







Extrait de la vidéo de présentation de la Nintendo Switch 2. © Nintendo France

Un Mario Kart encore plus riche que les précédents ?

Le gameplay de Mario Kart 9 devrait aussi s'enrichir. La première partie de l'extrait montre par exemple quelques bousculades entre les concurrents. Cela voudrait-il dire qu'une mécanique de Mario Kart Double Dash serait de retour ? Aussi, à la toute fin de la vidéo, on repère un élément doré qui scintille sur le bas-côté de la route. Cela ne ressemble pas aux cubes habituels pour récupérer des objets. Il est peu probable qu'ils aient totalement changé d'apparence. Ce serait donc un nouvel item à ramasser en route, à condition de risquer une petite sortie de piste.

Enfin, il y aura aussi du neuf côté design. Déjà, on a une visibilité à l'horizon qui semble plus étendue que sur Mario Kart 8. Mais, c'est la piste en elle-même qui est plus intéressante. De fait, on remarque en début d'extrait que les coureurs ne suivent pas l'asphalte mais s'engagent sur la route naturelle. Cela pourrait signifier que nous aurons droit à des pistes qui évolueront d'un tour sur l'autre, comme cela est déjà le cas dans les circuits additionnels du précédent jeu.

Bien sûr, on se doute que le roster de Mario Kart 9 ne sera pas en reste sur ce point. Les fans seront particulièrement attentifs aux véhicules. On peut déjà remarquer que le kart standard a subi une petite rénovation. Non seulement il est plus arrondi, mais présente un nouveau détail au niveau de son par-choc. Un élément qui ressemble à une prise y a été ajouté. Serait-un clin d'œil aux prises magnétiques des Joy-Con de la Switch 2 ? Ou juste un détail artistique ?