Si vous commencez à tourner en rond dans Mario Kart 8 Deluxe (sans mauvais jeu de mot), voilà qui va vous combler puisque le fameux DLC phase 4 arrive très bientôt et dévoile pour l'occasion l'intégralité de son contenu. Voici tous les détails à connaitre

Mario Kart 8, un DLC avec un max de circuits

Cette quatrième vague à attendue pour deux raisons. Non seulement elle ajoute de nouveaux circuits mais elle est aussi l'occasion d'ajouter un nouveau personnage à savoir Birdo. Pour mémoire il s'agit d'un dinosaure rose portant un nœud rouge sur la tête et qui a fait sa première apparition dans Super Mario Bros. 2. Elle fait traditionnellement partie des poids moyens, lui conférant ainsi des caractéristiques assez équilibrées. C'était en tout cas le cas dans Mario Kart Wii.

Au delà du personnage en sus, vous pourrez compter sur l'ajout de 8 nouveaux circuits dont l'un totalement inédit.

Poursuite à Singapour – Mario Kart Tour

Bousculade à Bangkok – Mario Kart Tour

Pick DK – Mario Kart Wii

Virée à Amsterdam – Mario Kart Tour

Riverside Parc – Mario Kart Super Circuit

Circuit Mario – Mario Kart DS

Stage Waluigi – Mario Kart Double Dash

Île de Yoshi – Nouveauté

Ce n'est pas terminé

Et cette vague n'est pas le dernière puisque la vague 5 devrait débarquer dans le courant de l'été 2023 et la vague 6 pour la fin de l'année. De quoi passer encore de très longues heures sur le jeu de course Mario Kart 8 Deluxe histoire de bien rentabiliser sa Nintendo Switch.