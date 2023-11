Lancé initialement sur Wii U en 2014 et revitalisé grâce à l'édition Deluxe sur Nintendo Switch en 2017, Mario Kart 8 a su s'attirer l'affection des joueurs à l'échelle mondiale. Grâce à ses pistes vivantes, ses personnages cultes et sa mécanique de jeu accessible mais riche, il a dominé le monde du karting durant de nombreuses années. Mais toutes les bonnes choses ont une fin.

Mario Kart 8 dit merci

Le secteur du jeu vidéo évolue constamment, et même les titres les plus emblématiques doivent se résoudre à la progression du temps. Des murmures dans l'industrie suggèrent le développement d'un héritier de Mario Kart 8, qui promet d'apporter des innovations et une expérience rafraîchie aux fans. Pour marquer la fin d'une époque et du dernier Pass, Nintendo a choisi de marquer ce passage en enrichissant son générique de fin avec une image inédite. Révélée suite à l'achèvement de la Coupe à épines.

Mario Kart 8 Deluxe a atteint les 57,01 millions d'unités vendues, le positionnant au sommet des ventes de jeux Switch. Ces statistiques établissent Mario Kart 8 Deluxe non seulement comme un incontournable de la Switch mais également comme l'un des jeux les plus plébiscités de l'époque actuelle, dépassant largement Animal Crossing: New Horizons et ses 43 millions d'unités vendues.

La fin des vagues

En fait, le système de jeu a fonctionné sur un très bon système de vagues. Il comprend douze coupes supplémentaires, soit un total de 48 circuits additionnels, portant le nombre total de circuits dans le jeu à 96. La plupart sont des versions remasterisées de circuits issus d'autres jeux Mario Kart, y compris Mario Kart Tour. Ces circuits sont basés sur leurs designs de Mario Kart Tour mais avec des améliorations visuelles significatives et de nouvelles arrangements musicaux. À partir de la quatrième vague de sortie, le pass inclut également huit personnages jouables supplémentaires, tous issus d'autres jeux MK.

Les vagues du "Booster Course Pass" ont été publiées comme suit :