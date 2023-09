On sait combien Nintendo chérit sa licence Mario Kart, il était donc naturel que le Nintendo Direct serve de plateforme pour une présentation en bonne et due forme de la vague 6 de son Mario Kart 8 Deluxe. Comme nous le savons, le jeu de course propose du contenu par vagues successives, et cette dernière ne fait pas exception en matière de nouveautés.

Mario Kart 8 Deluxe dévoile sa vague 6

Effectivement, la sixième mise à jour du Pass circuits additionnels apportera huit nouvelles pistes et quatre personnages supplémentaires au jeu. Parmi eux, nous retrouverons Diddy Kong de Mario Kart : Double Dash, Funky Kong de Mario Kart Wii, ainsi que Pauline et Peachette, tous deux issus de MK Tour. Le circuit Daisy de Mario Kart Wii sera également de la partie, comme présenté dans la dernière vidéo teaser. Cette vague 6 sera disponible dès le 6 octobre 2023. Il ne reste donc plus beaucoup de temps à patienter.

Bonus ultime pour les collectionneurs et grande surprise : une édition physique du Pass Circuits débarquera en magasin le 6 octobre. Il est à noter qu'elle ne comprendra pas le jeu de base, mais seulement un code pour activer le Pass en question, accompagné de quelques goodies. Découvrez le tout dans la vidéo ci-dessus. Une aubaine pour les amateurs de collection. Par contre, il n'y a pas encore de tarification pour ce pack.

C'est supposément la dernière et ultime vague, offrant la possibilité de découvrir pas moins de 48 circuits supplémentaires, soit 8 nouveaux pour chaque DLC. Il est clair que Nintendo ne se moque pas de nous et gère la situation jusqu'aux derniers instants. La question qui subsiste est de savoir si la communauté aura l'opportunité de voir une vague 7 débarquer un jour. Et pourquoi pas, soyons audacieux, avec d'autres circuits encore inédits.

Que pensez-vous de cette nouvelle vague et de son contenu ?