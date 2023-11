Mario Kart 8 Deluxe, le plus gros succès Nintendo Switch avec plus de 52 millions d'exemplaires vendus, s'apprête à prendre sa retraite. Après plus de six ans sur le marché, le jeu de course va s'en aller comme un prince, mais en offrant un ultime pack DLC aux joueurs. Du contenu additionnel très attendu et qui ne devrait pas décevoir.

Mario Kart 8 Deluxe dévoile les circuits de la vague 6

C'est presque la fin de Mario Kart 8 Deluxe après plus de six ans de bons et loyaux services. Afin de terminer en beauté et de passer à autre chose, Big N va proposer une ultime vague 6 pour le Passe de circuits additionnels. Un nouveau DLC qui ajoutera huit pistes inédites ainsi que quatre personnages supplémentaires. En termes de pilotes, il y aura Funky Kong (Lourd), Diddy Kong (Normal), Pauline (Lourd) et Peachette (Normal), comme annoncé précédemment.

En revanche, on connait désormais l'ensemble des circuits de la vague 6 de Mario Kart 8 Deluxe et les voici :

Route Arc-en-Ciel (Mario Kart Wii)

Méandres madrilènes (Mario Kart Tour)

Montagne DK (Mario Kart Double Dash)

Circuit Daisy (Mario Kart Wii)

Ruines Plante Piranha (Mario Kart Tour)

Château de Bowser 3 (Super Mario Kart)

Roma Romantica (Mario Kart Tour)

Monde glacé d'Harmonie (Mario Kart 7)

On remarque donc la présence de tracés cultes comme Route Arc-en-Ciel ou encore le Château de Bowser 3 issu de l'épisode sur Super Nintendo. Les nouveaux circuits et personnages de la vague 6 de Mario Kart 8 Deluxe seront disponibles à compter du 9 novembre 2023 en dématérialisé, mais pas que. Le constructeur japonais a dévoilé une belle surprise il y a quelques semaines de cela.

Une nouvelle version boîte en attendant Mario Kart 9

Lors du Nintendo Direct de septembre 2023, la firme nippone a annoncé la sortie d'une édition physique pour le Passe de circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe. Une jolie aubaine pour les collectionneurs puisque celle-ci renfermera 4 pin's, 10 autocollants et 5 cartes illustrés. Bien entendu, les 48 courses des 6 vagues seront disponibles, au même titre que tous les pilotes qui ont été intégrés via ces DLC dont :

Wiggler (Lourd)

Kamek (Normal)

Peachette (Lourd)

Funky Kong (Lourd)

Diddy Kong (Normal)

Petey Piranha (Lourd)

Birdo (Normal)

Cependant, il y a aussi une mauvaise nouvelle pour les amateurs de physique : aucune cartouche ne sera livrée dans cette version boîte. À la place, Nintendo va glisser un code pour pouvoir télécharger le Passe de circuits additionnels avec ses 48 tracés et ses personnages supplémentaires. Si vous n'êtes pas rebutés par le code numérique, et que les goodies vous font envie, il faudra débourser 34,99€. Le prix de vente maximum conseillé pour ce set MK8 Deluxe Pass circuits additionnels, qui est déjà disponible, et qui ne comprend pas le jeu de base.